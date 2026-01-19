Gdy wraz z początkiem czerwca ubiegłego roku Xabi Alonso oficjalnie przejął stery w ekipie Realu Madryt chyba mało kto spodziewał się, że spędzi on tak krótki czas na Santiago Bernabeu w roli trenera - do stolicy Hiszpanii wybierał się bowiem jako człowiek, który wcześniej zrobił z Bayeru Leverkusen prawdziwą machinę do wygrywania kolejnych spotkań.

Baska jednak koniec końców spotkało twarde lądowanie - dołki formy "Królewskich", trudny kontakt z szatnią i w końcu porażka z Barceloną w prestiżowym finale Superpucharu Hiszpanii sprawiły, że doszło do jego rozstania z "Los Blancos". Oficjalnie za porozumieniem stron...

Choć Alonso w swoisty sposób odbił się więc od Realu, to nie wydaje się, by jego kariera menedżera miała teraz zamrzeć - mało tego, chętnych na zakontraktowanie 44-latka będzie raczej naprawdę sporo, natomiast on, jak się zdaje, zawęził już sam swój kierunek działania.

Wielki powrót Xabiego Alonso do Anglii? Opcji jest tu co najmniej kilka

Jak bowiem informuje Tom Allnutt, dziennikarz "The Times", Alonso "jest chętny by przenieść się do Premier League". Byłby to swoisty wielki powrót, bowiem przed laty był reprezentant Hiszpanii z sukcesami bronił barw Liverpool F.C. jako zawodnik - i nie można wykluczyć, że to właśnie z "The Reds" zwiąże się już niebawem, jeśli Arne Slot nie ustabilizuje na dobre formy ekipy z Anfield.

Inną - być może dla wielu kontrowersyjną - opcją byłoby przejęcie przez Alonso Manchesteru United, który obecnie prowadzony jest tymczasowo przez Michaela Carricka. Sam Allnutt zaś wspomniał nazwisko byłego już szkoleniowca Realu w kontekście Tottenhamu Hotspur - pozycja Thomasa Franka wśród "Kogutów" zdaje się bowiem naprawdę drastycznie słabnąć.

Xabi Alonso "posłał się na wakacje". Nowe otwarcie w jego karierze może nadejść latem

Niemniej jeśli Xabi Alonso zdecyduje się tu na jakiś ruch, to nie wcześniej niż latem - obecnie bowiem ma on chęć odpocząć nieco od aktywności w świecie futbolu. Gdyby więc doszło do zwolnienia Franka, to kandydatem do tymczasowego przejęcia "Spurs" byłby m.in. John Heitinga, asystent 52-latka, który w drużynie zameldował się... zaledwie kilka dni temu. Trenerska karuzela kręci się tu naprawdę mocno...

Xabi Alonso Ricardo Larreina AFP

Xabi Alonso FADEL SENNA AFP

Xabi Alonso ULRIK PEDERSEN / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

