Albacete - Real Madryt. Gdzie i o której obejrzeć Puchar Króla w TV?

Arbeloa objął stanowisko menedżera, Alonso odchodzi z Realu Madryt

Albacete - Real Madryt. Puchar Króla. Gdzie obejrzeć? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Real Madryt przegrał już jedno trofeum w tym sezonie. "Królewscy" ulegli w minioną niedzielę FC Barcelonie w finale Superpucharu Hiszpanii. Konsekwencją takie rezultatu, ale też nieporozumień i trudności, które zdawały się gromadzić od tygodni, było odejście Xabiego Alonso. Teraz piecze nad zespołem przejął Alvaro Arbeloa.

Dzisiaj "Królewscy" będą musieli uważać, by nie stracić szansy na kolejny tytuł. W 1/8 finału Pucharu Króla zagrają z Albacete. Albacete nienajlepiej radzi sobie w La Liga 2. Po 17. kolejkach zespół z Kastylii zajmuje 17. miejsce z przewagą ledwie punktu nad strefą spadkową. Po raz ostatni Albacete grało w La Liga w sezonie 2004/2005.

Oczywiście zespół ze stolicy Hiszpanii jest zdecydowanym faworytem w konfrontacji z drugoligowcem, ale w przeszłości nie brakowało kompromitujących wpadek Realu ze znacznie niżej notowanymi rywalami.

Mecz Albacete - Real Madryt w ramach 1/8 finału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

