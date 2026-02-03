Albacete - FC Barcelona. Gdzie i o której obejrzeć Puchar Króla na żywo w TV?

Partner merytoryczny: Eleven Sports

FC Barcelona w ćwierćfinale Pucharu Króla zmierzy się z Albacete, czyli pogromcą Realu Madryt z tej edycji rozgrywek. Dla obu zespołów będzie to pierwsze spotkanie od 21 lat. O której godzinie gra Barcelona dzisiaj? Gdzie obejrzeć mecz Albacete - FC Barcelona? Puchar Króla. Piłka nożna. Transmisja na żywo, TV, stream. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Trzech piłkarzy w różowych strojach drużyny FC Barcelona świętuje akcję podczas meczu, jeden z nich ma opaskę kapitana, wszyscy wyglądają na zaangażowanych i skupionych.
Fermin Lopez, Marcus Rashford i Robert Lewandowski w barach FC BarcelonaJOSE JORDANAFP

Albacete - FC Barcelona. Puchar Króla. Gdzie obejrzeć? O której? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

FC Barcelona w miniony weekend zagrała na wyjeździe z Elche w ramach 22. kolejki La Liga i zwyciężyła 3:1. Dzisiaj czeka ją kolejne spotkanie w delegacji, ale tym razem w ramach Pucharu Króla. W dotychczasowych dwóch meczach tych rozgrywek "Blaugrana" odniosła dwie wygrane w stosunku 2:0. Najpierw pokonała Guadalajarę, a następnie Racing Santander.

W ćwierćfinale jej rywalem będzie drugoligowe Albacete. Kastylijczycy mają za sobą już cztery starcia w tegorocznym Pucharze Króla. W poszczególnych rundach wygrywali kolejno z San Fernando (3:0), Leganes (2:1), Celtą Vigo (2:2, zwycięstwo dopiero po rzutach karnych) oraz przede wszystkim 3:2 z Realem Madryt. Albacete bez wątpienia jest rewelacją tych rozgrywek dzięki wyeliminowaniu "Królewskich", a wcześniej "Celestes", którzy też występują na poziomie La Liga.

Dla Albacete i FC Barcelona będzie to pierwsze spotkanie od 21 lat. Po raz ostatni te zespoły mierzyły się w sezonie La Liga 2004/2005 i obie konfrontacje wygrała "Duma Katalonii". Jesienią triumfowała 2:1, a wiosną 2:0. Mimo że zdecydowanym faworytem jest ekipa Hansiego Flicka, to Albacete bardzo wyraźnie zdążyło podkreślić już w tym sezonie, że nie należy go lekceważyć i stać je na sprawienie sensacji.

Mecz Albacete - FC Barcelona w ramach ćwierćfinału Pucharu Króla zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 21:00. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania w TV będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1. Z kolei stream online będzie dostępny na stronie internetowej elevensports.pl oraz w platformie Polsat Box Go.

