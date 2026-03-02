Alarm w Realu Madryt. Fatalne wieści ws. wielkiej gwiazdy. Koniec nadziei
Real Madryt wchodzi właśnie w kluczowy moment sezonu. Na horyzoncie są bowiem dwa starcia w Lidze Mistrzów z Manchesterem City oraz potyczka ligowa z Atletico Madryt. Właśnie teraz pojawiły się informacje, które dają do zrozumienia, że w tych rywalizacjach jeszcze więcej będzie zależeć od formy Viniciusa Juniora. Inny kluczowy zawodnik "Los Blancos" w tych spotkaniach nie wystąpi z powodu przedłużającej się kontuzji.
To zdecydowanie nie będą łatwe tygodnie dla Realu Madryt. Podopieczni Alvaro Arbeloi zmierzą się z Manchesterem City w 1/8 finału Ligi Mistrzów z rewanżem na wyjeździe. Kilka dni później czeka ich kluczowy mecz z Atletico Madryt w lidze.
Wiemy już, że w pierwszym meczu z City w Madrycie nie zagra Kylian Mbappe. Francuz od dłuższego czasu boryka się z urazem więzadła bocznego i w końcu uznano, że zorganizowaniu mu przerwy w grze jest absolutnie konieczne.
Kylian Mbappe nie będzie jedynym kluczowym piłkarzem Realu, którego zabraknie w starciu z Manchesterem City. Nie chodzi również o Edera Militao, który jest wyłączony z gry na wiele miesięcy.
Fatalne wieści ws. Jude'a Bellinghama. Anglik wypada na dłużej
Kibice Realu Madryt mieli nadzieje, że Jude Bellingham zdąży "wykurować się" przynajmniej na rewanż w Manchesterze. Teraz Alberto Pereiro, dziennikarz "Onda Cero" informuje, że przerwa Anglika potrwa o kilka tygodni dłużej, niż zakładano.
Dotąd oczekiwano, że Jude Bellingham wróci na boisko pod koniec marca, co dawało nadzieję na jego udział w rewanżu. Teraz jednak zanosi się, że Anglik opuści nie tylko drugi mecz z Manchesterem City, ale również ligowe spotkanie z Atletico Madryt.
Jeśli negatywny scenariusz się zrealizuje, w dwumeczu z Manchesterem City i starciu z Atletico Real Madryt może być w jeszcze większej mierze zależy od dyspozycji Viniciusa Juniora.
Ostatnio Realowi udawało się wygrywać mecze głównie dzięki świetnej postawie Brazylijczyka. Jeśli Vinicius nadal będzie dawał "Los Blancos" tyle, co w ostatnich tygodniach, wszystko może się wydarzyć. Jego ewentualny spadek formy byłby dla hiszpańskiego zespołu największym możliwym problemem w obliczu kontuzji innych kluczowych piłkarzy.
Problemy ze zdrowiem Jude'a Bellinghama dotyczą mięśnia półścięgnistego lewej nogi. Anglik nabawił się tego urazu podczas spotkania z Rayo Vallecano, które odbyło się 1 lutego.