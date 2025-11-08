Alarm w Barcelonie, tuż przed meczem. Nagle opuścił trening

W ubiegłym sezonie FC Barcelona doznała piłkarskiej "zadyszki" w listopadzie - w bieżącej kampanii zaś znaczące tąpnięcie formy nastąpiło tymczasem już w październiku. Na początku ubiegłego miesiąca "Blaugrana" przegrała kolejno z PSG oraz Sevillą, ale potem wyszła na pewien czas na prostą.

Po triumfach z Gironą i Olympiakosem Pireus nadeszła jednak prestiżowa przegrana z Realem Madryt i choć potem raczej pewne ogranie Elche osłodziło nieco tę porażkę, to niedawno nastąpiło następne potknięcie - remis 3:3 z Club Brugge w Lidze Mistrzów, choć o mały włos, a i tu skończyłoby się na oddaniu w ręce rywali kompletu punktów.

FC Barcelona wróciła na Camp Nou. Tak prezentuje się stadion.

Kolejny mecz za pasem, a tu zwrot akcji w Barcelonie. Piłkarz opuścił trening, Flick "ma wątpliwości"

W takich właśnie okolicznościach zawodnicy Hansiego Flicka szykują się do następnego wyzwania - potyczki w Primera Division z Celtą Vigo. Tymczasem na dzień przed tą rywalizacją z obozu "Dumy Katalonii" nadeszły niepokojące wieści...

Jak poinformowali Carlos Monfort oraz Didac Peyret, dziennikarze "Sportu", rannego treningu "Barcy" nie był w stanie dokończyć Jules Kounde, który "nie czuje się dobrze". W zasadzie opuścił on ćwiczenia z grupą po zaledwie kilku minutach pracy w grupie.

Wątpię, że będzie jutro w kadrze meczowej. Nie sądzę, że się w niej znajdzie, mam wątpliwości

Dobre wieści dla FCB są takie, że Francuza mimo wszystko będzie kim zastąpić - na jego pozycji może znaleźć się Eric Garcia, który jednak musiałby zagrać w specjalnej masce ochronnej po tym, jak niedawno złamał on nos. To chyba najlepszy komentarz do tego, jaki "szpital" panuje obecnie w ekipie mistrzów Hiszpanii.

Celta Vigo postawi się FC Barcelona? "Los Celestes" są rozpędzeni

Spotkanie z Celtą Vigo odbędzie się dokładnie 9 listopada o godz. 21.00. "Los Celestes" to na ten moment 12. drużyna w ligowej tabeli, natomiast ostatnio podopieczni Claudio Giraldez zaliczyli dwie wygrane z rzędu, można więc powiedzieć, że są na fali wznoszącej.

