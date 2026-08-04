W poprzednim sezonie kibice FC Barcelona regularnie mieli powody, aby narzekać na swoich napastników. Robert Lewandowski nie prezentował już takiej formy jak rok wcześniej, a Ferran Torres zanotował serię kilkunastu meczów bez gola. Dopiero pod koniec sezonu potrafił się przebudzić.

Bardzo możliwe, że już niebawem będą tęsknić za tymi czasami. Odejście Roberta Lewandowskiego odbyło się, co prawda, zgodnie z planem Hansiego Flicka. Możliwe jednak, że za chwilę FC Barcelona pozostanie bez żadnego napastnika.

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W tle ciągle toczy się bowiem sprawa Ferrna Torresa i jego możliwych przenosin o PSG. Media informowały, że Hiszpan czuje się niedoceniony przez swój obecny klub i rozważa transfer do stolicy Francji.

Ferranowi Torresowi pozostał już tylko rok umowy. To oznacza, że pozostały trzy opcje:

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Sam zainteresowany w końcu zabrał głos w sprawie i wypowiedział się na temat swojej przyszłości, czym tylko dolał oliwy do ognia.

- PSG? Zawsze miło jest, gdy takie drużyny cię chcą. W tym momencie mam kontrakt z FC Barceloną, ale w piłce nożnej nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Pozytywnym aspektem jest to, że skoro mam kontrakt, mogę poczekać i sam podjąć decyzję - wyznał Torres.

- Co musi zrobić FC Barcelona, żeby mnie zatrzymać? Pokazać mi, że mnie kochają, zacząć negocjacje i w końcu wszyscy razem porozmawiamy - dodał strzelec bramki w finale mundialu.

Od rana następnego dnia po tej wypowiedzi lokalne media "zapłonęły". Kataloński Sport umieścił piłkarza na swojej okładce, którą zatytułował "Alarm ws. Ferrana Torresa". FC Barcelona nie może pozwolić sobie na to, aby w sezonie 2026/27 zostać bez jakiegokolwiek napastnika, a transfer Juliana Alvareza wydaje się mało realny.

Mundo Deportivo podaje, że Hansi Flick naciska zarząd na sprowadzenie nowego napastnika. Niemiecki szkoleniowiec dodał w rozmowie z mediami, że wiele w tej sprawie zależy od samego Ferrana Torresa. Hiszpan, sugerując swoje odejście, wywołał negatywne odczucia w stolicy Katalonii. Jeśli to prawda, że oczekuje podwyżki, na którą klub nie chce się zgodzić, zaraz możemy być świadkami dramatycznej sytuacji, jeśli chodzi o obsadę pozycji numer "9".

Ferran Torres Francisco Macia AFP

Ferran Torres DAVID ALIAGA AFP

Robert Lewandowski i Ferran Torres Eric Alonso Getty Images





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