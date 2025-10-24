Alarm w Barcelonie, od razu to zauważyli. Wielki problem tuż przed "El Clasico"

FC Barcelona po dwóch niedawnych porażkach w spotkaniach przeciwko PSG i Sevilli prędko podniosła się ze sportowego dołka i zatriumfowała nad Gironą oraz Olympiakosem Pireus - odpowiednio w Primera Division oraz Lidze Mistrzów.

To bez dwóch zdań dobry prognostyk dla "Dumy Katalonii" przed kolejnym niezwykle istotnym starciem - słynnym "El Clasico", które może dać "Barcy" szansę na przeskoczenie Realu Madryt w ligowej tabeli. Do rywalizacji z "Królewskimi" pozostało już przy tym naprawdę niewiele czasu, a FCB ma... pewne poważne problemy.

Roman Kosecki: Cała Europa śmieje się dziś z wyniku Lecha Poznań Polsat Sport

Raphinha jednak nie zagra w "El Clasico"? Ważne wieści tuż przed piłkarskim hitem

Mowa tu o pladze kontuzji, jaka dotknęła "Blaugranę" - poza grą pozostaje, chociażby Robert Lewandowski (bez szans na występ w "Klasyku") czy Raphinha, który zdawał się być na jak najlepszej drodze do tego, by być gotowym na współzawodnictwo z madrytczykami.

Wczesne piątkowe popołudnie przyniosło jednak pewien niepożądany z perspektywy Barcelony zwrot akcji - jak poinformował dziennik "Sport" Brazylijczyk 24 października nie trenował z resztą drużyny w porannej sesji ćwiczeń i wszystko wskazuje na to, że uraz uda niezmiennie mocno mu dokucza.

Choć Raphinha nie był przymierzany do bycia obecnym na murawie już od pierwszej minuty meczu, to w grę wchodziło wprowadzenie go z ławki w późniejszej fazie zmagań. W obecnej sytuacji nawet taka opcja wydaje się skrajnie nieprawdopodobna.

"Sport" podał przy tym jednak i nieco korzystniejsze z perspektywy "Barcy" informacje - po niedawnych problemach żołądkowych do zdrowia powrócił Frenkie de Jong i jego występ przeciw RM wydaje się nie być już w żadnej mierze zagrożony.

"El Clasico" za pasem. FC Barcelona z okazją na powrót na pozycję lidera tabeli

"El Clasico" odbędzie się 26 października równo o godz. 16.15. Zapraszamy do śledzenia transmisji telewizyjnej z tego spotkania w Eleven Sports 1 oraz w ramach tekstowej relacji na żywo w Interii Sport.

"Los Blancos" mają na ten moment dwa punkty przewagi nad "Dumą Katalonii" w tabeli. Jeśli podopieczni Hansiego Flicka zdołają pokonać Real, to naturalnie staną się ponownie liderami klasyfikacji Primera Division...

Robert Lewandowski i Raphinha MATTHIEU MIRVILLE AFP

Raphinha Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Raphinha AFP