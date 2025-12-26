Kiedy okazało się, że Andreas Christensen doznał kolejnej poważnej i długotrwałej kontuzji, sytuacja kadrowa FC Barcelona w formacji defensywnej stała się bardzo trudna.

W tym momencie podstawową parę stoperów tworzą Pau Cubarsi i Gerard Martin - obaj mają dość małe doświadczenie w grze na tej pozycji. Pierwszy z wymienionych, co prawda, występuje na niej regularnie od 2 sezonów, ale obecnie znajduje się w bardzo słabej formie.

Eric Garcia musi łatać dziury na innych pozycjach, więc również nie może regularnie występować na swojej ulubionej środkowej obronie. Często można zobaczyć go w środku pola lub na boku ofensywy, gdzie również daje dużą jakość.

Na ratunek Barcelonie przychodzi styczniowe okno transferowe. Na początku roku "Duma Katalonii" będzie mogła sięgnąć po kolejnego stopera. I to na dość korzystnych dla siebie zasadach.

Barcelona w trudnej sytuacji. Będzie walka o transfer. Padły kluczowe daty

FC Barcelona będzie mogła wykorzystać 80% wynagrodzenia Andreasa Christensena, jeśli potwierdzona zostanie jego czteromiesięczna niezdolność do gry. Będzie to oznaczało długoterminową kontuzję i w takim przypadku przepisy zadziałają na korzyść klubu.

- Zgodnie z regulaminem (...) Barcelona ma 25 dni kalendarzowych na złożenie wniosku [o wykorzystanie 80% wynagrodzenia Christensena w celu zarejestrowania nowego piłkarza - red] do LaLiga. Termin ten upływa 15 stycznia - informuje Ramon Fuentes.

- Po złożeniu wniosku należy poczekać co najmniej trzy dni, aż Komisja Medyczna LaLiga wyda swoje stanowisko. Oznacza to, że najwcześniej będzie to 18 stycznia - dodaje dziennikarz.

Od dnia werdyktu komisji klub będzie miał 20 dni na dokonanie nowego transferu. Okienko zimowe w Hiszpanii kończy się jednak ju 2 lutego, czyli o kilka dni wcześniej. Do 5 lutego natomiast Barca będzie mogła sprowadzić wolnego zawodnika, ryzykując, że nie uda się go zarejestrować. Termin na to upływa bowiem właśnie 5 lutego.

Jak widać, sytuacja w FC Barcelona jest dość napięta. Jeśli klubowi nie uda się sprowadzić nowego środkowego obrońcy, skutki tego kadrowgo braku mogą okazać się opłakane.

Robert Lewandowski występuje na drugim końcu boiska, ale w systemie Hansiego Flicka jego możliwości również są w pewnym stopniu uzależnione od jakości prezentowanej przez środkowych obrońców.

Jeśli stoperzy słabo bronią, drużyna traci więcej goli, więc rywale mają więcej okazji do "murowania" swojej bramki. Ważne jest również ich wyprowadzenie piłki. Gdy to jest na wysokim poziomie, zespołowi dużo łatwiej konstruuje się akcje, które docelowo mogą być kończone własnie przez Lewandowskiego.

Właśnie dlatego temat pozyskania nowego środkowego obrońcy jest dla Polaka aż tak wazny.

Robert Lewandowski i Andreas Christensen Jose Breton/Pics Action/NurPhoto AFP

Hansi Flick Alberto Saiz East News

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz Hansi Flick Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP