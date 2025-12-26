Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alarm w Barcelonie. Lewandowski czeka na transfer. Padła już data

Kacper Dąderewicz

Katalońskie "Mundo Deportivo" podaje, że FC Barcelona będzie mogła zareagować na bardzo duży problem kadrowy związany z kontuzją jednego z zawodników w kadrze Hansiego Flicka. Uraz Andreasa Christensena sprawił, że sytuacja stała się bardzo problematyczna. Nie wszystko jednak stracone. Klub ze stolicy Katalonii ma jeszcze czas na to, aby "załatwić" Robrtowi Lewandowskiemu nowego kolegę.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Kiedy okazało się, że Andreas Christensen doznał kolejnej poważnej i długotrwałej kontuzji, sytuacja kadrowa FC Barcelona w formacji defensywnej stała się bardzo trudna.

W tym momencie podstawową parę stoperów tworzą Pau Cubarsi i Gerard Martin - obaj mają dość małe doświadczenie w grze na tej pozycji. Pierwszy z wymienionych, co prawda, występuje na niej regularnie od 2 sezonów, ale obecnie znajduje się w bardzo słabej formie.

Eric Garcia musi łatać dziury na innych pozycjach, więc również nie może regularnie występować na swojej ulubionej środkowej obronie. Często można zobaczyć go w środku pola lub na boku ofensywy, gdzie również daje dużą jakość.

Na ratunek Barcelonie przychodzi styczniowe okno transferowe. Na początku roku "Duma Katalonii" będzie mogła sięgnąć po kolejnego stopera. I to na dość korzystnych dla siebie zasadach.

Barcelona w trudnej sytuacji. Będzie walka o transfer. Padły kluczowe daty

FC Barcelona będzie mogła wykorzystać 80% wynagrodzenia Andreasa Christensena, jeśli potwierdzona zostanie jego czteromiesięczna niezdolność do gry. Będzie to oznaczało długoterminową kontuzję i w takim przypadku przepisy zadziałają na korzyść klubu.

- Zgodnie z regulaminem (...) Barcelona ma 25 dni kalendarzowych na złożenie wniosku [o wykorzystanie 80% wynagrodzenia Christensena w celu zarejestrowania nowego piłkarza - red] do LaLiga. Termin ten upływa 15 stycznia - informuje Ramon Fuentes.

- Po złożeniu wniosku należy poczekać co najmniej trzy dni, aż Komisja Medyczna LaLiga wyda swoje stanowisko. Oznacza to, że najwcześniej będzie to 18 stycznia - dodaje dziennikarz.

Od dnia werdyktu komisji klub będzie miał 20 dni na dokonanie nowego transferu. Okienko zimowe w Hiszpanii kończy się jednak ju 2 lutego, czyli o kilka dni wcześniej. Do 5 lutego natomiast Barca będzie mogła sprowadzić wolnego zawodnika, ryzykując, że nie uda się go zarejestrować. Termin na to upływa bowiem właśnie 5 lutego.

Jak widać, sytuacja w FC Barcelona jest dość napięta. Jeśli klubowi nie uda się sprowadzić nowego środkowego obrońcy, skutki tego kadrowgo braku mogą okazać się opłakane.

Robert Lewandowski występuje na drugim końcu boiska, ale w systemie Hansiego Flicka jego możliwości również są w pewnym stopniu uzależnione od jakości prezentowanej przez środkowych obrońców.

Jeśli stoperzy słabo bronią, drużyna traci więcej goli, więc rywale mają więcej okazji do "murowania" swojej bramki. Ważne jest również ich wyprowadzenie piłki. Gdy to jest na wysokim poziomie, zespołowi dużo łatwiej konstruuje się akcje, które docelowo mogą być kończone własnie przez Lewandowskiego.

Właśnie dlatego temat pozyskania nowego środkowego obrońcy jest dla Polaka aż tak wazny.

Dwóch piłkarzy siedzi na ławce rezerwowych w sportowych strojach, obaj w koszulkach z klubowym herbem, wokół nich widać fragmenty niebieskich siedzeń i tabliczki sponsorów stadionu.
Robert Lewandowski i Andreas ChristensenJose Breton/Pics Action/NurPhotoAFP
Mężczyzna o siwiejących włosach i brodzie, ubrany w ciemną kurtkę, stoi na tle rozmazanego żółto-czerwonego tła, patrząc poważnie przed siebie.
Hansi FlickAlberto SaizEast News
Piłkarz FC Barcelony w stroju meczowym z wyrazem zaskoczenia lub troski na twarzy, z widocznym logo sponsora na koszulce, w tle stadion. W prawym górnym rogu znajduje się wstawione okrągłe zdjęcie mężczyzny unoszącego rękę z otwartą dłonią, w ciemnej k...
FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz Hansi FlickUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

