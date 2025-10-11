Alarm w Barcelonie, klub musiał interweniować. Trudna sytuacja mistrzów
FC Barcelona zmaga się ostatnio z plagą kontuzji i końca problemów w tym kontekście dalej nie widać. Najnowszym przypadkiem gracza, którego dotknęły problemy zdrowotne, jest Dani Olmo, ale w "grupie zagrożenia" jest jeszcze inna gwiazda, która ostatnio otrzymała powołanie na zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii. "Blaugrana" postanowiła nawet podjąć tu w związku z nią pewną interwencję...
Kontuzje już od samego początku sezonu nie omijały ekipy FC Barcelona. Najbardziej skomplikowane urazy dotknęły bez dwóch zdań Marca-Andre ter Stegena oraz Gaviego i ich rozbrat z piłką potrwa łącznie kilka miesięcy - na tym jednak lista się nie kończy.
Ostatnio "Barca" utraciła czasowo takich graczy jak Fermin Lopez, Raphinha, Lamine Yamal czy Joan Garcia - wszyscy są w trakcie intensywnej rehabilitacji, ale ich pauza może się jeszcze trochę przeciągnąć. W przypadku Garcii nawet przez kolejny miesiąc.
Olmo z kontuzją, trudna sytuacja Pedriego. FC Barcelona przestrzega kadrę Hiszpanii
Jednocześnie ze zgrupowania reprezentacji Hiszpanii nadeszły następne niepokojące wieści - z piątkowego treningu z urazem zszedł bowiem Dani Olmo, co wywołało w szeregach "Dumy Katalonii" - delikatnie rzecz ujmując - widoczne niezadowolenie.
Jak informuje Javi Miguel, dziennikarz "Asa", Barcelona miała już przy tym zaapelować do sztabu "La Furia Roja" o bardzo uważne monitorowanie sytuacji Pedriego i zachowanie umiaru w kwestii jego obciążenia treningowego - pomocnik ma bowiem "wykazywać wyraźne oznaki zmęczenia".
Spór między Flickiem a de la Fuente. Może być jeszcze gorzej
Warto tu dodać jeszcze jeden istotny kontekst - już w momencie, gdy Yamal zaczął zmagać się z kłopotami dotyczącymi swego zdrowia, doszło do pewnych tarć między Hansim Flickiem a selekcjonerem Luisem de la Fuente. Sytuacja z Olmo i potencjalne problemy z Pedrim tylko by zaogniły sytuację...
Hiszpania wieczorem 11 października zmierzy się w ramach eliminacji MŚ z Gruzją, trzy dni później zaś spróbuje swoich sił przeciwko Bułgarii. Barcelona wróci do rywalizacji w Primera Division 18 października meczem z Gironą.