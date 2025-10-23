Partner merytoryczny: Eleven Sports

Alarm dla Lewandowskiego, Hiszpanie są pewni. To stanie się już wkrótce

Igor Szarek

Już za kilka dni odbędzie się kultowy mecz, na który czeka cały piłkarski świat - "El Clasico". Niestety nie wystąpi w nim Robert Lewandowski, który pauzuje obecnie z powodu urazu. Niewykluczone, że w miejsce Polaka na murawie pojawi się Marcus Rashford, który notuje fenomenalne wejście do drużyny. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy to właśnie Anglik stanie się kluczową postacią w starciu z Realem Madryt, co pośrednio może wpłynąć na dalsze losy polskiego snajpera.

Przez lata starcia między Barceloną a Realem Madryt urosły do rangi kultowych, stając się widowiskiem, którego wyczekuje cały piłkarski świat. Zyskały one nawet swoją własną nazwę, która od razu identyfikowana jest przez fanów futbolu z madrycko-katalońskim starciem - "El Clasico".

W tym sezonie pierwszy "Klasyk" odbędzie się 26 października. Niestety nie zobaczymy w nim kilku gwiazdorów, w tym między innymi Roberta Lewandowskiego. Polski snajper zmaga się bowiem z urazem mięśniowym, który wymógł na nim nieco dłuższą przerwę.

W obliczu kłopotów kapitana reprezentacji, wielce prawdopodobne jest, że minuty w tym jakże ważnym starciu otrzyma Marcus Rashford, który zasilił szeregi "Dumy Katalonii" podczas letniego okna transferowego. Co więcej, Hiszpanie już teraz spekulują o roli, jaką Anglik odegra podczas meczu z "Królewskimi".

Rashford może odmienić obraz "El Clasico". To może wpłynąć na losy Lewandowskiego

W ramach programu "El Futbolin" hiszpańscy eksperci przyjrzeli się temu, co może wydarzyć się podczas nadchodzącego meczu Barcelony z Realem Madryt. Już teraz wiadomo, że jest to szalenie istotne spotkanie w kontekście dalszych losów walki o mistrzostwo Hiszpanii. Obecnie między liderującym Realem, a będącą na 2. miejscu Barceloną są zaledwie 2 punkty różnicy.

Eksperci portalu "MARCA' pokusili się o wskazanie, kto ich zdaniem zasłuży na miano zawodnika meczu. W ich typach pojawili się naturalnie tacy gracze jak: Kylian Mbappe, Vinicius Junior czy Lamine Yamal.

Poza wspomnianymi graczami na liście zawodników, którzy mogą odmienić losy nadchodzącego "El Clasico" znalazł się wspomniany wcześniej Marcus Rashford. Jego obecność w tym zestawieniu została uargumentowana świetnymi osiągnięciami gracza, który w 12 meczach zdołał już zanotować liczby na poziomie 5 goli oraz 6 asyst. W samej tylko Lidze Mistrzów Rashford strzelił 4 bramki i dwukrotnie popisał się kluczowym podaniem, a to na przestrzeni raptem 3 spotkań.

Świetne występy 27-letniego Anglika to oczywiście powód do zadowolenia dla włodarzy Barcelony. Jednocześnie mogą one wpłynąć jednak na pozycję Roberta Lewandowskiego, który przed nabawieniem się kontuzji i tak sporo meczów zaczynał jako rezerwowy. Jeśli Anglik podtrzyma swoją dobrą formę, nie można wykluczyć scenariusza, w którym polski snajper będzie spędzał "na ławie" jeszcze więcej czasu.

