Akceptuje mniejszą pensję, ale problem jest inny. Biją na alarm ws. gwiazdy Barcelony

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Władze FC Barcelona działają w pocie czoła nad budową składu na przyszłoroczny sezon. Najlepszym tego dowodem jest transfer Anthony'ego Gordona z Newcastle United. Okazuje się, że inna gwiazda może opuścić klub, choć jeszcze niedawno wydawało się to wręcz niemożliwe.

Ważą się losy Markusa Rashforda w Barcelonie
Ważą się losy Markusa Rashforda w BarcelonieIMAGO/Siu LauEast News

Robert Lewandowski po czterech sezonach opuszcza Barcelonę i o tym fakcie wiemy już od kilku tygodni. Władze klubu z Katalonii próbują jednak zbudować mocniejszy skład na kolejne rozgrywki. Ostatnio potwierdzono transfer Anthony'ego Gordona z Newcastle United. 25-latek podpisał kontrakt na 5 sezonów, a więc do końca kampanii 2030/2031. Nie jest tajemnicą, że klub pracuje także nad pozyskaniem Juliana Alvareza, a więc wymarzonego następcy Lewandowskiego. Tutaj jednak weto stawia Atletico Madryt.

Rashford nie zostanie w Barcelonie? Pojawił się problem

Jeszcze niedawno wydawało się, że w klubie na kolejny rok zostanie wypożyczony z Manchesteru United Markus Rashford. Anglik rozegrał łącznie 49 meczów w barwach FC Barcelona we wszystkich rozgrywkach. Zdobył 14 goli i zanotował 14 asyst. Te liczby sprawiły, że trener Hansi Flick widziałby go dalej w swoim zespole. Dziennikarz Matteo Moretto informował, że piłkarz jest nawet gotowy na finansowe poświęcenie, byle tylko zostać w FC Barcelona. Mianowicie miał zgodzić się na zaakceptowanie niższych zarobków.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Przyspiesza transfer "Lewego". Tyle chcą mu zapłacić. Polak już zareagował

Szymon Łożyński
Szymon Łożyński

W umowie między Barceloną, a Manchesterem United jest zapis, że hiszpański klub ma prawo wykupić Anglika, ale musi zapłacić 30 milionów euro. I okazuje się, że jest to problem. "Daily Mail" donosi, że władze klubu z Old Trafford odrzucili ofertę Barcelony, która zaoferowała 15, a nie 30 milionów za wykupienie zawodnika. Zdaniem angielskich mediów Barcelona ma jeszcze trochę czasu na pozyskanie Rashforda. Klauzula odstępnego wygasa 15 czerwca.

Z kolei kataloński "Sport" pisze, że "pozostanie Rashforda w Barcelonie może okazać się niemożliwe", a cena to tylko pretekst. Tym bardziej, że klub pozyskał wspomnianego wyżej Gordona, a dyrektor sportowy Deco próbuje namówić do gry w Barcelonie Bernardo Silvę. - Mało prawdopodobne, aby Rashford został w Barcelonie, jeśli dołączy do niej 31-latek z Brazylii" - czytamy w "Sporcie".

Zobacz również:

Piotr Zieliński i Denzel Dumfries, obok Pio Esposito
La Liga

Poruszenie w klubie Zielińskiego. Rano telefon z Realu, już wszystko jasne. Ogłaszają zmianę

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Piłkarze drużyny FC Barcelony świętują zdobycie bramki podczas meczu, na stadionie widać tłum kibiców oraz innych zawodników na murawie.
Robert Lewandowski i piłkarze FC Barcelona w sezonie 2025/2026MIGUEL RIOPAAFP
Dwaj piłkarze FC Barcelony w pasiastych, fioletowo-granatowych koszulkach z charakterystycznym logo na środku cieszą się na murawie podczas meczu, w tle nieostre sylwetki innych graczy i trybuny pełne kibiców.
Marcus Rashford, Robert LewandowskiPetr David JosekEast News
Dwóch piłkarzy FC Barcelony w oficjalnych strojach meczowych, w trakcie rozmowy na boisku podczas meczu, z trybunami w tle.
Robert Lewandowski i Marcus RashfordSoccrates ImagesAFP


PGE Wybrzeże Gdańsk - Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja