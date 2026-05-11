FC Barcelona w niedzielny wieczór zapewniła sobie obronę tytułu mistrzów Hiszpanii. "Duma Katalonii" pokonała na Camp Nou Real Madryt 2:0. Dzięki temu "Blaugrana" może już świętować, a jedynym celem na końcówkę sezonu jest wygranie wszystkich meczów, co pozwoli osiągnąć granicę 100 zdobytych punktów.

W klubie z Katalonii nikt nie zamierza jednak spoczywać na laurach. Już rozpoczęto planowanie kolejnego sezonu, a jednym z najważniejszych aspektów kadry jest obecność bądź nieobecność w niej Roberta Lewandowskiego. Polak wciąż nie dał działaczom odpowiedzi, co do jego przyszłości.

Vusković nie dla Barcelony? Zahavi komentuje

W Barcelonie regularnie pojawia się Pini Zahavi, który zajmuje się karierą Lewandowskiego, ale także Hansiego Flicka czy Luki Vuskovicia. To trzy bardzo głośne nazwiska pojawiające się w kontekście Barcelony. Trener "Blaugrany" niebawem ma podpisać nową umowę. Lewandowski musi dać odpowiedź w najbliższym czasie.

Najciekawiej jest w kontekście chorwackiego obrońcy. Ten bowiem łączony jest z Barceloną od kilku miesięcy. W końcu głos w jego sprawie zabrał Zahavi. - Wbrew ostatnim plotkom nie proponowałem Luki Vuskovicia FC Barcelonie. Wszystko, co się mówi, jest całkowicie nieprawdziwe - rozpoczął w rozmowie z "365Scores Arabic".

- Przyszłość zawodnika zostanie wyjaśniona pod koniec bieżącego sezonu. Na chwilę obecną oczekuje się, że powróci do Tottenhamu. Zawodnik ma obecnie dwie oferty od innych klubów. Poczekamy do końca sezonu, aby właściwie ustalić jego następny kierunek - dodał agent Chorwata.

