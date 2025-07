Agent Lewandowskiego otrzymał specjalną misję. Leci prosto do Madrytu

Pini Zahavi jest jednym z najbardziej wpływowych agentów piłkarskich na świecie i nie dziwi fakt, że to właśnie w jego ręce Robert Lewandowski powierzył dbanie o swoją piłkarską przyszłość. Izraelczyk w środowisku piłkarskim znany jest jako twardy negocjator, który jednak w zdecydowanej większości przypadków osiąga swój zamierzony wcześniej cel.

Tak było, choćby właśnie, gdy mówimy o przenosinach "Lewego" do FC Barcelona, ale Zahavi pomagał także w wielu innych transferach, często działając jako pośrednik między klubami, a nie agent piłkarza, za co oczywiście otrzymywał potężne wynagrodzenie finansowe. Co ciekawe, w przypadku Lewandowskiego wciąż panuje pewne zakłopotanie.

Pini Zahavi leci do Madrytu. Pomoże w wielkim transferze

Polak bowiem kilkanaście dni temu oficjalnie wszedł w ostatni rok obowiązywania jego umowy z Barceloną i choć klub z Katalonii ma opcję jej przedłużenia zgodnie z zapisami kontraktowymi, to wciąż nie dostaliśmy żadnego komunikatu, który oficjalnie związałby "Lewego" z "Blaugraną" na jeszcze dłużej. Jak się jednak okazuje Pini Zahavi nie próżnuje i w pewnym zawoalowanym sensie może Barcelonie pomóc.

Według dziennikarzy hiszpańskiego dziennika "AS" Izraelczyk został bowiem zatrudniony przez Liverpool, aby pomóc w przeprowadzeniu operacji sprowadzenia do klubu Rodrygo z Realu Madryt. "The Reds zatrudnili słynnego pośrednika transferowego Piniego Zahaviego, by ten w najbliższych dniach osobiście poleciał do Madrytu, by rozpocząć rozmowy w tej sprawie" - czytamy.

Sprowadzenie Rodrygo do Anglii będzie dla Liverpoolu trudne z powodu kwoty, jakiej Real oczekuje za swoją gwiazdę. Mówi się bowiem o sumie rzędu stu milionów euro za 24-letniego skrzydłowego. Swoją uwagę Brazylijczykowi poświęca także Bayern Monachium, który bacznie obserwuje sytuację skrzydłowego "Królewskich" i być może wykona jakiś ruch.

Zainteresowanie Rodrygo ze strony Liverpoolu to teoretycznie dobre wieści dla...Barcelony. Ta bowiem od dawna chce sprowadzić do siebie Luisa Diaza, a Kolumbijczyk w zespole "The Reds" występuje na pozycji, na której chciałby grać właśnie dwukrotny triumfator Ligi Mistrzów. Być może ewentualne przybycie Rodrygo nieco obniżyłoby oczekiwania za Diaza, którego "The Reds" wyceniają aktualnie na podobną kwotę.

Barcelona trenuje przed meczem na szczycie tabeli z Atletico w La Liga AP © 2024 Associated Press

Pini Zahavi AFP

Rodrygo DAX Images / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Luis Diaz MI NEWS / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP