Afera w Hiszpanii, Barcelona w tarapatach. Real Madryt interweniuje w sądzie

FC Barcelona oraz Real Madryt to dwaj najwięksi rywale w długiej i niezwykle bogatej historii piłki nożnej. Choć niejednokrotnie zespoły te udowodniły, że darzą się wzajemnym szacunkiem, to nie przepuszczą one okazji, aby uprzykrzyć życie swojemu odwiecznemu oponentowi. Przykładu nie trzeba daleko szukać. Hiszpańskie media przekazały, że przedstawiciele "Królewskich" zwrócili się do sądu z prośbą o przedłużenie toczącego się postępowania w sprawie tzw. afery Negreiry.