Afera przed meczem Barcelony w Madrycie. Skarga do UEFA

FC Barcelona w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów poległa w rywalizacji z Atletico Madryt na własnym stadionie. "Duma Katalonii" przegrała 0:2 i dodatkowo straciła Pau Cubarsiego, który obejrzał czerwoną kartkę jeszcze w pierwszej połowie tamtej środowej rywalizacji.

Sytuacja "Blaugrany" jest więc dość trudna, choć w klubie wierzą w odrobienie strat. O ile bez problemu wszyscy są w stanie wyobrazić sobie, że Barcelona strzela dwa gole, o tyle zachowanie czystego konta przy tak ofensywnym i agresywnym nastawieniu wydaje się być misją prawie niemożliwą.

Flick zaniepokojony. Od razu ruszył do delegata

Nieobecność Cubarsiego to nie koniec problemów "Blaugrany". Drużyna już w poniedziałek zameldowała się w Madrycie, a Hansi Flick przeprowadził empiryczną inspekcję murawy. Niemiec od razu po wejściu na trawę zaczął zgłaszać swoje uwagi. Wszystko nagrały kamery "El Desmarque".

Flick przeprowadził rozmowę z jednym z oficjeli UEFA, wskazując palcem na murawę. "Mundo Deportivo" donosi, że FC Barcelona złożyła oficjalną skargę do UEFA. "Flick skarży się działaczom UEFA na boisko" - czytamy w tytule artykułu na stronie głównej katalońskiego dziennika.

"Trener Barcelony wyraził swoje zaniepokojenie wysokością trawy na stadionie Metropolitano przed rozpoczęciem treningu przed meczem z Atletico" - dodano. Spotkanie rewanżowe ćwierćfinałów Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 21:00 we wtorek 14 kwietnia. Relacja tekstowa na żywo na Sport.Interia.pl.

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP

Barcelona U-19 przegrała finał pucharu interkontynentalnego po serii rzutów karnych LLUIS GENE / AFP /Jorge Rodrigues/Associated Press/East News AFP

Wielka kontrowersja w meczu FC Barcelona - Girona IRINA R HIPOLITOSpain DPPI / Canal+ Sport AFP

DJB: Sieciówka 13.04.26 [WIDEO] Polsat Sport