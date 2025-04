Afera przed finałem Pucharu Króla. Oburzenie w Barcelonie. W Hiszpanii huczy o skandalu

Trudno znaleźć kibica piłki nożnej, który nie ostrzyłby sobie zębów na sobotnie starcie dwóch najlepszych ekip w Hiszpanii. FC Barcelona i Real Madryt dotarły do finału Pucharu Króla i tym samym po raz trzeci w tym sezonie zmierzą się w bezpośrednim starciu. Pierwsze El Clasico miało miejsce 26 października. W lidze hiszpańskiej triumfowała Blaugrana, pokonując na Santiago Bernabeu rywali 4:0 . Duma Katalonii wysokie zwycięstwo odnotowała również w finale Superpucharu Hiszpanii.

Oburzenie w Barcelonie przed finałem Pucharu Króla

"Marca" pisze wręcz o oburzeniu w Barcelonie z tego powodu. Klub wydał oświadczenie, w którym wyraził zaniepokojenie w związku z zaistniałą sytuacją. "FC Barcelona uważa incydent związany z wysyłką biletów na finał Copa del Rey przez RFEF i jego dostawcę biletów - One Box za niedopuszczalny i stwierdza, że zarządzanie to było poza kontrolą klubu" - czytamy w oświadczeniu. Klub zadeklarował również, że jeśli to wydarzenie wyrządzi krzywdę kibicom, będzie reagował.