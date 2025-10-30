Afera na oczach Szczęsnego, ujawnili tajny plan. Nie jest tak, jak ludzie myśleli
Pomimo tego, że od El Clasico minęło już kilka dni, wydarzenia ze starcia Realu Madryt z FC Barceloną nadal wywołują olbrzymie emocje. W hiszpańskich mediach wciąż mówi się o zachowaniu Viniciusa Jr. w stosunku do trenera Xabiego Alonso. Teraz kataloński "Sport" ujawnił, co może kryć się za biernością Realu Madryt w sprawie Brazylijczyka.
Kiedy Xabi Alonso zdecydował się zdjąć Viniciusa Jr. z boiska w czasie El Clasico, Brazylijczyk nie krył swojego wzburzenia, teatralnie machając rękami i emanując złością. O ile postanowił on wystosować przeprosiny w kolejnych dniach, to o ich treści jest jeszcze głośniej, bowiem na liście adresatów zabrakło właśnie Xabiego Alonso.
To, co dzieje się wokół zawodnika "Królewskich" sprawiło, że sprawie zaczęli coraz baczniej przyglądać się hiszpańscy dziennikarze. Kataloński "Sport" sugeruje nawet, że bierność klubu w sprawie Brazylijczyka jest zaplanowana i ma przynieść jasno określone korzyści.
Tajny plan nagle wyszedł na jaw. Szczęsny na wszystko patrzył, Hiszpanie są pewni
Dziennikarze z Katalonii sugerują bowiem, że Florentino Perez nie naciska na zawodnika, żeby zyskać argumenty w negocjacjach z zawodnikiem w sprawie przedłużenia jego kontraktu. Nie od dziś wiadomo bowiem, że strony nie mogą dojść do porozumienia w kluczowych kwestiach.
"Wszystko może mieć związek z trwającymi negocjacjami w sprawie przedłużenia kontraktu. To sposób na skłonienie Brazylijczyka do przedłużenia umowy i jednoczesne obniżenie jego żądań finansowych. Przede wszystkim chcą, aby zrezygnował z wysokiej premii za podpisanie kontraktu, o którą się ubiega" - czytamy na łamach portalu.
Dotychczasowa umowa Brazylijczyka obowiązuje do końca czerwca 2027 roku i już od dłuższego czasu głośno jest o problemach Realu z jej przedłużeniem. Vinicius Jr. doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo gorszego okresu i kontrowersji, jakie wywołuje, nie brakuje chętnych na jego usługi, przez co nie ma zamiaru schodzić ze swoich wymagań finansowych.