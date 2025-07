Afera na całego. Bunt ter Stegena trwa. Tak Niemiec igra z Barceloną

Wszystko wskazuje na to, że po powrocie do zdrowia dla 33-latka nie ma już miejsca w składzie katalońskiego zespołu. Na podstawowego golkipera szykowany jest dopiero co ściągnięty Joan Garcia, którego zmiennikiem będzie Wojciech Szczęsny. Tym samym ter Stegen musi szukać nowego pracodawcy. Takiego zdania jest chociażby Lothar Matthaeus.

- Ter Stegen nie będzie już grał w Barcelonie. Musi być konsekwentny, aby spełnić swoje marzenie o udziale w mistrzostwach świata. Rozumiem go, grał dobrze, był kapitanem i ma swoje życie prywatne w Barcelonie, ale musi zaakceptować fakt, że klub ma inne pomysły, inne plany. Takie decyzje trzeba zaakceptować. Nie ma co narzekać, a jeśli chce zagrać na mistrzostwach świata, musi odejść - mówiła ostatnio legenda reprezentacji Niemiec.

Przełomu nie było w środę. Kataloński "Sport" przekazał, że Marc-Andre ter Stegen znów, trzeci dzień z rzędu postawił na indywidualne zajęcia. Niemiec tłumaczy, że jest to spowodowane dolegliwościami w okolicy pleców. Mimo to nie doczekaliśmy się żadnych oficjalnych komunikatów w tej sprawie. "Przybył do obiektu FC Barcelony w Sant Joan Despí o 8:15 rano. Przed wejściem do Ciutat Esportiva niemiecki bramkarz zatrzymał swój samochód, zanim dotarł do celu, aby przez kilka minut rozdawać autografy młodym fanom" - relacjonują dziennikarze, którzy jednocześnie takie zachowanie zawodnika odbierają jako namiastkę protestu.