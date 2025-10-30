Absolutny dramat Flicka. W Hiszpanii biją na alarm ws. Barcelony. "Gehenna"

Sezon 2025/2026 dopiero wchodzić będzie w swoją zaawansowaną fazę. Niemniej FC Barcelona już teraz może narzekać na problemy, które zazwyczaj dotykają topowe zespoły na dużo późniejszym etapie rozgrywek.

Co rusz możemy bowiem usłyszeć o coraz to nowszych urazach, które dziesiątkują szeregi zespołu Hansiego Flicka. Za dobry przykład może posłużyć Robert Lewandowski, który w obecnie trwającej kampanii już dwukrotnie musiał pauzować z powodu kontuzji, co w przypadku Polaka było wcześniej nie do pomyślenia.

"Lewy" zdecydowanie nie jest jedynym zawodnikiem, który zdążył zameldować się w "szpitalu" katalońskiej ekipy. Stan fizyczny kadry Flicka zaczął mocno niepokoić tamtejsze media, które postanowiły dokonały dokładnych wyliczeń oraz wyciągnięcia wniosków z przetaczającej się przez klub plagi kontuzji.

Tak wygląda sytuacja kadrowa FC Barcelony. Nie jest dobrze

Oznacza to, że na przestrzeni niecałych 3 miesięcy gry, mniejszych, bądź też większych kontuzji doznało aż... 15 zawodników, czyli około 65 procent całego składu osobowego "Dumy Katalonii".

"Barcelona przechodzi prawdziwą gehennę na początku tego sezonu z powodu kontuzji. [...]. Wygląda jednak na to, że wciąż nie znaleźli klucza ani sposobu, aby im zapobiec. Spośród bramkarzy tylko Szczęsny nie doznał kontuzji. [...]. Polski bramkarz, który miał być trzecim golkiperem w tym sezonie, grał w podstawowym składzie przez cały miesiąc. Obrona to obszar najmniej dotknięty problemami fizycznymi. [...]. W pomocy natomiast tylko Casado uniknął kontuzji. [...]. Bez wątpienia bramka i ofensywa to dwie pozycje z największą liczbą kontuzji, a co za tym idzie, absencji. Rashford i Rooney to jedyni ofensywni piłkarze Barcelony, którzy nie pauzowali z powodu urazów. Fermin, Dani Olmo, Ferran Torres, Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal opuścili więcej niż jeden mecz w tym sezonie. [...]. Od 30 sierpnia nie minął tydzień, żeby kataloński klub nie dodał kolejnego zawodnika do listy kontuzjowanych. Sytuacja jest alarmująca" - piszą hiszpańscy dziennikarze.

Bez wątpienia to, co dzieje się obecnie w Barcelonie, uznać trzeba za bardzo niepokojące. To bowiem stanowczo zbyt wczesny etap sezonu, aby zespół zmagał się z tak poważną i niemającą końca plagą kontuzji. Wciąż bowiem jesteśmy na ścisłym początku starć w Lidze Mistrzów, która dla klubu z Katalonii stanowi jeden z priorytetów w obecnej kampanii. Podobnie sprawa ma się na krajowym podwórku, gdzie po przegranym "El Clasico" FC Barcelona będzie musiała się sporo napocić, aby zawalczyć o obronę tytułu mistrza Hiszpanii.

Hansi Flick i kontuzjowany Jules Kounde JOSE BRETONNurPhotoNurPhoto via AFP AFP

Ferran Torres doznał urazu już na początku meczu z Osasuną w lidze AFP

Robert Lewandowski JOSE JORDAN AFP

