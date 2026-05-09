Absolutne kuriozum, niewiarygodne, co zrobił bramkarz. To musiała być czerwona kartka

Rozgrywki Primera Division w bieżącym sezonie zbliżają się ku swemu niechybnemu zakończeniu - i być może już w ten weekend poznamy kolejnego mistrza Hiszpanii, bowiem FC Barcelona jest o krok od przypieczętowania tego tytułu dla siebie, do tego w starciu z Realem Madryt.

Ciekawe rzeczy dzieją się jednak również po drugiej stronie tabeli La Ligi, gdzie Levante usilnie walczy o wybronienie się przed spadkiem. Można śmiało rzec, że "Los Granotes" ostatnio otrzymali w tym kontekście prawdziwy prezent od jednych z rywali...

Osasuna przegrywa z Levante. Absurdalne zachowanie bramkarza Sergio Herrery

W piątkowy wieczór, na otwarcie 35. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy, Levante podjęło u siebie Osasunę, a więc zespół wciąż mający prawo myśleć o europejskich pucharach. Początkowo wszystko układało się jak najlepiej dla ekipy z Pampeluny - już w 3. minucie gola samobójczego zdobył bowiem Jeremy Toljan, a w 11. minucie prowadzenie podopiecznych trenera Alessio Lisciego podwyższył Ante Budimir.

Potem jednak zaczął następować niebywały zwrot akcji. W 35. i 37. minucie, a więc w błyskawicznym tempie, dublet odnotował Victor Garcia, a tuż przed przerwą w szeregach Osasuny doszło do naprawdę kuriozalnego zdarzenia...

W 45. minucie w stronę Carlosa Espiego powędrowała długa piłka, a bramkarz "Los Rojillos", Sergio Herrera, postanowił zdusić zagrożenie w zarodku. Problem jednak w tym, że zagrał piłkę ręką będąc naprawdę daleko poza własną "szesnastką". Ten moment monstrualnego roztargnienia kosztował go obejrzenie czerwonej kartki.

Golkipera zastąpił Aitor Fernandez, który w końcówce drugiej połowy wpuścił trafienie Karla Etty Eyonga. Tym samym Osasuna przegrała spotkanie, w którym pierwotnie prowadziła dwoma golami.

Primera Division. Levante "walczy o tlen". Kluczowe chwile dla "Żab"

W taki właśnie sposób wizja udziału w europejskich pucharach nieco oddaliła się od klubu z Pampeluny, z kolei "Żaby" wspięły się na razie na 18. pozycję w Primera Division, a więc tę otwierającą strefę spadkową. Wciąż więc mogą marzyć o pozostaniu na najwyższym szczeblu ligowym, zwłaszcza, że mają przed sobą jeszcze trzy szansę na urywanie "oczek" rywalom.

Spotkania ostatniej kolejki La Ligi zaplanowano na 24 maja na godz. 18.00.

