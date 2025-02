Absolutne kuriozum. FC Barcelona już zdecydowała. La Liga blokuje transfer

FC Barcelona zimą 2024 roku przyspieszyła transfer Vitora Roque, który miał pomagać w odpoczynku dla Roberta Lewandowskiego. Brazylijczyk jednak się nie przebił i dostawał bardzo mało okazji do gry, a na ten sezon został wypożyczony do Realu Betis. Pół roku w Sewilli również nie było udane. Wszystkie strony porozumiały się już ws. sensacyjnego transferu do Palmeiras. Do gry wkroczyła jednak La Liga, która zablokowała ten ruch z przyczyn prawnych.