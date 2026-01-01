A więc to koniec. Vinicius nocą poinformował. Jaśniej o przyszłości już nie mógł
W ostatnich miesiącach kibice Realu Madryt żyli sagą związaną z przyszłością Viniciusa Jr. Konflikt z Xabim Alonso sprawił, że kibice "Królewskich" powoli mogli oswajać się z myślą, że Brazylijczyk jest bliżej niż dalej opuszczenia klubu. Teraz nowe światło na sprawę rzucił sam zainteresowany, który w sylwestrową noc opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych z wynowmym opisem. To jasno pokazuje jego stosunek do klubu.
Powiedzieć, że sytuacja w Realu Madryt nie jest najlepsza, to jak niczego nie powiedzieć. Ekipa "Królewskich" miała być potęgą po przyjściu Xabiego Alonso, jednak liczba problemów zdaje się zwiększać z każdym kolejnym meczem. Jednym z najgłośniejszych przypadków był konflikt trenera z Viniciusem i już wtedy część fanów mogła spodziewać się, że Brazylijczyk jest "na wylocie" z klubu. Sytuacja zmieniła się jednak jak w kalejdoskopie.
Gwiazdor reprezentacji Brazylii zdążył już pożegnać swojego rodaka, Endricka, a także podsycić plotki o odejściu, kiedy zmienił swoje zdjęcie profilowe na Instagramie, zastępując fotografie w trykocie Realu na ten z reprezentacji narodowej. Jednak w sylwestrową noc nadszedł przełom.
Vinicius Jr. opublikował na Instagram Stories zdjęcie, na którym trzyma koszulkę "Królewskich" oraz dodał opis. "Niech to będzie niesamowity rok!!! 2026 ✨ HALA MADRID SIEMPRE! Kocham Cię" - napisał Vini dodając emotikonę białego serca.
Jak można było się domyślić, ten ruch szybko przykuł uwagę hiszpańskich mediów, które nie ukrywały zaskoczenia takim obrotem spraw. "Mundo Deportivo" dopatruje się tutaj jednak działania związanego z ewentualnym pozbyciem się Brazylijczyka, która może nastąpić już tego lata.
- Vinicius nie przedłużył jeszcze kontraktu z Realem Madryt, z którym jest związany do 2027 roku. Klub jasno daje do zrozumienia, że jeśli Brazylijczyk nie przedłuży umowy, to latem wystawi go na sprzedaż - czytamy w tamtejszych mediach.
Brazylijczyk może więc chcieć teraz "zmiękczyć" nieco władze Realu Madryt przed kolejną turą negocjacji, pokazując swoją wielką miłość i przywiązania do klubu ze stolicy Hiszpanii.