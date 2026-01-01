A więc to koniec. Vinicius nocą poinformował. Jaśniej o przyszłości już nie mógł

Powiedzieć, że sytuacja w Realu Madryt nie jest najlepsza, to jak niczego nie powiedzieć. Ekipa "Królewskich" miała być potęgą po przyjściu Xabiego Alonso, jednak liczba problemów zdaje się zwiększać z każdym kolejnym meczem. Jednym z najgłośniejszych przypadków był konflikt trenera z Viniciusem i już wtedy część fanów mogła spodziewać się, że Brazylijczyk jest "na wylocie" z klubu. Sytuacja zmieniła się jednak jak w kalejdoskopie.

Gwiazdor reprezentacji Brazylii zdążył już pożegnać swojego rodaka, Endricka, a także podsycić plotki o odejściu, kiedy zmienił swoje zdjęcie profilowe na Instagramie, zastępując fotografie w trykocie Realu na ten z reprezentacji narodowej. Jednak w sylwestrową noc nadszedł przełom.

A więc to koniec. Vinicius Jr. zabrał głos. Jaśniej o przyszłości już nie mógł

Vinicius Jr. opublikował na Instagram Stories zdjęcie, na którym trzyma koszulkę "Królewskich" oraz dodał opis. "Niech to będzie niesamowity rok!!! 2026 ✨ HALA MADRID SIEMPRE! Kocham Cię" - napisał Vini dodając emotikonę białego serca.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Vinicius Jr. wyznał Realowi miłość Instagram/ Vinicius Jr. screen ESP/Instagram

Jak można było się domyślić, ten ruch szybko przykuł uwagę hiszpańskich mediów, które nie ukrywały zaskoczenia takim obrotem spraw. "Mundo Deportivo" dopatruje się tutaj jednak działania związanego z ewentualnym pozbyciem się Brazylijczyka, która może nastąpić już tego lata.

- Vinicius nie przedłużył jeszcze kontraktu z Realem Madryt, z którym jest związany do 2027 roku. Klub jasno daje do zrozumienia, że jeśli Brazylijczyk nie przedłuży umowy, to latem wystawi go na sprzedaż - czytamy w tamtejszych mediach.

Brazylijczyk może więc chcieć teraz "zmiękczyć" nieco władze Realu Madryt przed kolejną turą negocjacji, pokazując swoją wielką miłość i przywiązania do klubu ze stolicy Hiszpanii.

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP

Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył... OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Endrick był naprawdę blisko. Po jego uderzeniu w samej końcówce piłka trafiła jednak w poprzeczkę THOMAS COEX AFP