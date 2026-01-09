A jednak to prawda ws. Mbappe. Trener się wygadał. Kłopoty Barcelony

W czwartkowy wieczór Real Madryt walczył o awans do finału Superpucharu Hiszpanii. "Królewscy" zmierzyli się na stadionie w Dżuddzie z Atletico Madryt. Ostatecznie mimo wielkich problemów zwyciężyli 2:1 po golach Federico Valverde i Rodrygo.

Problemy zdrowotne Mbappe. Zwrot przed finałem z Barceloną

W derbowym starciu zabrakło Kylina Mbappe, który zmaga się z kontuzją lewego kolana. Najlepszy strzelec "Los Blancos" powoli jednak dochodzi do siebie, a nowe informacje ws. jego zdrowia przekazał Xabi Alonso.

Kylian Mbappe przyleci jutro do Arabii Saudyjskiej. Czuje się dużo lepiej, naprawdę dobrze. Dołączy do nas. Być może zagra przeciwko Barcelonie

Świetne statystyki Mbappe. Sezon należy do Francuza

Trudno jednak przewidywać czy 27-latek wystąpi od pierwszej minuty czy też otrzyma swoją szansę w ograniczonym wymiarze. Hiszpańska "Marca" zaznacza, że ten drugi wariant jest wielce prawdopodobny, a Xabi Alonso w wyjściowej jedenastce postawi na Gonzalo Garcię. Sam powrót Mbappe to jednak świetna wiadomość dla kibiców Realu. Gwiazdor strzelił w tym sezonie 18 goli w rozgrywkach La Liga i ma 9 trafień w Lidze Mistrzów.

Real o tytuł zagra w niedzielę, a jego przeciwnikiem będzie FC Barcelona, która w swoim półfinale nie dała żadnych szans Athletic Bilbao (5:0). To spotkanie zaplanowano na godz. 20:00. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

„Jak możemy zatrzymać Viniciusa i Mbappe?” Mallorca szuka rozwiązań przed Superpucharem. WIDEO AP © 2025 Associated Press

