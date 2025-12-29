A jednak, to nie były plotki. Rywal Szczęsnego na wylocie. Są najnowsze informacje

Od ponad roku Marc-Andre ter Stegen ma zdecydowane problemy z grą w Barcelonie. Pod koniec września 2024 roku nabawił się poważnej kontuzji, która wyeliminowała go z rywalizacji. W związku z tym klub postanowił wtedy ściągnąć w swoje szeregi Wojciecha Szczęsnego, a ten zadomowił się między słupkami "Dumy Katalonii" niemal do końca kampanii. Co więcej, w minione lato ekipę Hansiego Flicka wzmocnił Joan Garcia, który z miejsca stał się podstawowym golkiperem. Z tego względu ter Stegen w hierarchii Hansiego Flicka był dopiero na trzeciej pozycji.

Niemiec zmagał się także z dylematem, czy podjąć się operacji pleców, która pomogłaby mu wrócić do pełnego zdrowia. Finalnie rywal Wojciecha Szczęsnego postanowił ją przeprowadzić, co znów wykluczyło go z treningów na długi czas. Do treningów wrócił dopiero na początku grudnia.

Niemniej jednak, jego sytuacja w klubie dalej się nie zmieniła, a na horyzoncie pojawia się powoli nadchodzący mundial. Ten zdaje się być celem ter Stegena, lecz brak regularniej gry może znacznie osłabić jego notowania w oczach Juliana Nagelsmanna, selekcjonera reprezentacji Niemiec.

Takie wieści oznaczają, że 33-latek musi szukać sobie nowego pracodawcy. Już latem głośno było o zainteresowaniu tureckiego Galatasaray. Temat przenosin wrócił także z okazji otwierającego się 1 stycznia zimowego okienka transferowego. Rzekomo sytuację golkipera śledzi zajmująca dopiero 18. miejsce w LaLiga Girona. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał już kataloński "Sport".

To nie były plotki, ter Stegen może trafić do Girony

Jak się okazuje, cała transakcja byłaby jedynie wypożyczeniem. Mimo to ter Stegen zyskałby z miejsca okazję do gry, bowiem wątpliwej jakości występy notuje Paulo Gazzaniga, a jego zmiennik Dominik Livaković jest bardzo blisko transferu do Dinama Zagrzeb.

Zimowe okienko transferowe, jak już wspomnieliśmy rozpocznie się 1 stycznia. To w ten dzień najwcześniej można spodziewać się większych konkretów ws. ewentualnej zmiany klubu Marca-Andre ter Stegena.

