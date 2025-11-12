Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak. Potwierdziły się plotki o Messim w Barcelonie. Laporta się wygadał

Łukasz Olszewski

Przed kilkoma dniami Leo Messi wywołał spore poruszenie, kiedy opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z murawy remontowanego stadionu Camp Nou. Dodatkowo wyraził chęć powrotu do klubu, nie precyzując jednak w jakiej roli. Teraz nowe informacje w sprawie tej wycieczki do Katalonii ujawnił Joan Laporta. Szef Barcelony zdradził, że decyzja podjęta przez Leo była zaskoczeniem nawet dla niego.

Leo Messi podczas wizyty na nowym Camp Nou
Leo Messi podczas wizyty na nowym Camp NouChandan Khanna / AFP, Instagram/ Lionel MessiAFP

- Wczoraj wieczorem wróciłem do miejsca, za którym tęsknię. Miejsca, w którym byłem szczęśliwy i w którym sprawiliście, że czułem się tysiąc razy najszczęśliwszą osobą na świecie. Mam nadzieję, że kiedyś tam wrócę, i to nie tylko po to, by pożegnać się jako gracz, czego nigdy nie było mi dane zrobić… - napisał w mediach społecznościowych Messi, rozpalając wyobraźnię fanów Barcelony.

Później żywa legenda katalońskiego klubu przeszła się ulicami Barcelony, a kibice "Blaugrany" mogli rozmarzyć się, że ich idol przejmie któregoś dnia "Barcę".

Messi w Barcelonie, a Laporta ujawnia. Decyzja Leo zszokowała nawet szefa klubu

Uwagę kibiców jednocześnie przykuć mógł fakt, że w momencie, kiedy Messi pojawił się na murawie odnowionego Camp Nou, był tam zupełnie sam. Fani mogli domyślać się, że była to szybka i spontaniczna decyzja i tak właśnie było. Okazuje się, że nawet Joan Laporta nie wiedział o wizycie Argentyńczyka.

- To był spontaniczny gest, prawdziwy wyraz jego ducha Barcelony. Nie wiedziałem (o przyjeździe Messiego - przyp. red.), ale to jego dom. Kiedy dowiedziałem się, co się stało, pomyślałem, że to był uroczy, mały wybuch emocji - ujawnił Laporta cytowany przez kataloński "Sport".

Kolejne słowa prezydenta FC Barcelony mogą jeszcze bardziej rozpalić nadzieje fanów Messiego i "Blaugrany", bowiem Laporta otwarcie przyznał, że jego relacje z Argentyńczykiem są dobre. Szybko podkreślił jednak, że nie miał z nim kontaktu bezpośrednio po jego wizycie na Camp Nou.

Oczywiście nie mogło zabraknąć tematu pożegnania Leo Messiego z Barceloną. Laporta nie krył swojego rozczarowania faktem, w jaki sposób Argentyńczyk odszedł z katalońskiego klubu, ale jak zdradził, wszystko było na dobrej drodze do przedłużenia umowy Messiego z "Blaugraną", ale "w tamtym momencie nie mogło się to udać".

Piłkarz w stroju reprezentacji Argentyny z numerem 10 i opaską kapitana na ramieniu śmieje się szeroko, unosząc ręce w geście radości, w tle rozmyte sylwetki stadionu i kibiców.
Lionel Messi we wtorek pobił kolejny historyczny rekordLuis ROBAYOAFP
Piłkarz w różowej koszulce z logo klubu na piersi na tle stadionowego oświetlenia trzyma dłoń na twarzy, wydaje się zamyślony lub zaniepokojony, w tle rozmyte światła i niewyraźne sylwetki.
Lionel MessiRich StorryAFP
Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce reprezentacji Argentyny z opaską kapitana na ramieniu, uśmiechnięty, na tle nieostrego stadionu.
Leo MessiLuis ROBAYOAFP

