A jednak, ogłaszają ws. Szczęsnego. To już pewne. Wielka zmiana dla Polaka

FC Barcelona ma za już sobą pierwszy mecz towarzyski rozegrany w ramach przygotowań do nowego sezonu. W niedzielę w samo południe czasu polskiego podopieczni trenera Hansiego Flicka zmierzyli się w Japonii z tamtejszym klubem Vissel Kobe, wygrywając 3:1. Bramki dla "Dumy Katalonii" zdobyli: Eric Garcia, Roony Bardghji (po asyście Roberta Lewandowskiego) oraz 17-letni Dro Fernandez.

Zarówno Robert Lewandowski jak i Wojciech Szczęsny rozpoczęli niedzielne spotkanie na ławce rezerwowych. Obaj pojawili się na murawie tuż po przerwie, gdy Hansi Flick postanowił zmienić całą jedenastkę. W pierwszej połowie dostępu do bramki Barcelony bronił debiutant Joan Garcia, który zanotował kilka udanych interwencji.

Hiszpan wystąpił w bluzie z numerem "1", co wzbudziło spore zainteresowanie wśród hiszpańskich dziennikarzy. Trener Hansi Flick nie chciał jednak składać jednoznacznych deklaracji co do tego, że będzie ona jego własnością także w trakcie sezonu, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie Joan Garcia będzie pierwszym wyborem niemieckiego szkoleniowca.

Głośno o bramkarzach FC Barcelona. Wojciech Szczęsny w zupełnie nowej roli

Wątpliwości co do tego nie ma Alex Pintanel - dziennikarz katalońskojęzycznego portalu RAC1, który w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" jednoznacznie ogłosił, jak będzie wyglądała hierarchia wśród bramkarzy Barcelony w zbliżającej się kampanii.

Role są jasno określone. Joan Garcia będzie bramkarzem podstawowym, a Szczęsny jego zmiennikiem i czeka go gra tylko w Pucharze Króla. W lidze i Lidze Mistrzów będzie grał, przynajmniej na początku, Garcia. Zobaczymy, co będzie dalej. W tej chwili Szczęsny jest w zespole, by być zmiennikiem

Jak dodał, polski bramkarz już podczas przenosin do Hiszpanii był świadomy, że w dłuższej perspektywie nie będzie zawodnikiem wyjściowego składu. Choć wtedy jeszcze wydawało się, że w przypadku prolongaty kontraktu, z bramki wygryźć go może nie Joan Garcia, a Marc-Andre ter Stegen, który po ostatnich zawirowaniach znajduje się teraz na wylocie z klubu.

Alex Pintanel przekonuje jednak przy tym jednocześnie, że Wojciecha Szczęsnego wciąż łączą z reprezentantem Niemiec dobre relacje i na tych samych zasadach powinna klarować się jego znajomość z Joanem Garcią, nawet jeśli Polak będzie notorycznie oglądał z ławki jego popisy. W dodatku nasz były reprezentant ma spełniać się przy Hiszpanie w zupełnie nowej roli, na co miał umówić się z klubem przy okazji podpisywania nowego kontraktu.

- Szczęsny ma doświadczenie z bogatej kariery i Barcy, to jego atut. Polak ma dobrą relację z ter Stegenem, będzie miał też taką z Garcią. Może nie powiedziałbym, że jest jego nauczycielem, ale będzie mu pomagać. To część planu związanego z przedłużeniem umowy Szczęsnego. Ma być w klubie trochę jako bramkarz, ale też trochę jako ktoś w rodzaju mentora - stwierdził hiszpański dziennikarz.

Po meczu z Vissel Kobe cała drużyna Barcelony udała się w podróż do Korei Południowej. Tam "Duma Katalonii" rozegra dwa kolejne mecze towarzyskie, mierząc się z FC Seoul (31 lipca) oraz Daegu FC (4 sierpnia). Następnie wróci do kraju, by 10 sierpnia zmierzyć się z Como w Pucharze Gampera. Dla podopiecznych trenera Hansiego Flicka będzie to ostatni test przed inauguracją walki o obronę tytułu mistrza Hiszpanii w rozgrywkach La Liga.

