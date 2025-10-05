Partner merytoryczny: Eleven Sports

A jednak, Flick zadecydował. Są wieści ws. Lewandowskiego. Znamy skład Barcelony

Paweł Nowak

Paweł Nowak

W niedzielę o 16:15 Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Sevillą w ramach spotkania 8. kolejki rozgrywek LaLiga. Mecz ten będzie bardzo ważny dla aktualnych mistrzów Hiszpanii ze względu na sytuację w ligowej tabeli. Na kilka chwil przed pierwszym gwizdkiem pojawił się skład, jaki do gry wyselekcjonował Hansi Flick. Są dobre wieści dla polskich kibiców.

Robert Lewandowski i Hansi Flick
Robert Lewandowski i Hansi FlickGongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP / David Ramirez/Soccrates/Getty ImagesAFP

Po porażce w kiepskim stylu w Lidze Mistrzów z PSG 1:2 FC Barcelona będzie starać się o powrót na zwycięską ścieżkę. Pierwsza okazja nastąpi już w niedzielę na obiekcie Estadio Ramon Sanchez Pizjuan przeciwko Sevilli. Spotkanie to będzie bardzo ważne ze względu na aktualną sytuację w tabeli LaLigi. Przed 8. kolejką drużyna Hansiego Flicka prowadziła z jednym punktem przewagi nad Realem Madryt.

Drużyna Xabiego Alosno zdołała jednak wygrać swój mecz z Villarrealem 3:1, dzięki czemu znów przesunęła się na pierwszą lokatę. W ten sposób Flick i spółka muszą wygrać z Sevillą, aby odzyskać prowadzenie. To nie będzie jednak łatwe, szczególnie że Barcelona zmaga się z licznymi kontuzjami.

    W końcu w rywalizacji z powodów zdrowotnych udziału nie będą mogli wziąć tacy zawodnicy, jak Lamine Yamal, Raphinha czy Gavi. Z tego względu Hansi Flick musiał dokonać co najmniej jedną zmiany względem spotkania z PSG.

    Hansi Flick podjął decyzję, znamy skład Barcelony

    W bramce niezmiennie po kontuzji Joana Garcii zamelduje się Wojciech Szczęsny. W obronie natomiast zagra Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi i Gerard Martin. W drugiej linii natomiast zobaczymy Pedriego, Frenkiego De Jonga oraz Daniego Olmo. Tercet napastników stworzą Marcus Rashford, Ferran Torres oraz Robert Lewandowski.

      Tym samym Polak będzie miał szansę do powiększenia swojego strzeleckiego dorobku. Do tej pory w tym sezonie wystąpił już w ośmiu spotkaniach, a w nich zdobył cztery gole.

      Podstawowa "11" Barcelony: Szczęsny (golkiper) - Kounde, Araujo, Cubarsi, Martin - de Jong, Pedri - Olmo - Rashford, Lewandowski, Ferran.

      Początek spotkania Sevilla - FC Barcelona zaplanowany jest na godz. 16:15. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

      FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

