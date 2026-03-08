8 meczów i nic. Flick przestał mydlić oczy. W tle to, co zrobił Lewandowski

Po wygranej 3:0 z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla, która i tak nie wystarczyła do tego, aby odrobić strat z pierwszego meczu, Barcelona wróciła do ligowej rzeczywistości. W sobotę mistrzowie Hiszpanii zmierzyli się na San Mames z Athletikiem Bilbao.

W obu tych spotkaniach we wyjściowym składzie znalazło się nazwisko Ferrana Torresa. 26-letni Hiszpan w tym sezonie dzieli się pozycją napastnika z Robertem Lewandowskim, który ostatnio doznał kontuzji oczodołu.

Nawet Flick widzi, co dzieje się z rywalem Lewandowskiego. Jest komentarz

Podczas sobotniego meczu Ferran spędził na murawie dokładnie 62 minuty. W tym czasie zanotował zaledwie dziewięć kontaktów z piłką, wykonał dwa celne podania na pięć prób i oddał zaledwie jeden strzał. Jego współczynnik oczekiwanych goli wyniósł tylko 0,02.

To już ósme spotkanie z rzędu, w którym hiszpański napastnik nie zdobył bramki oraz nie wspomógł drużyny asystą. Jego forma jest po prostu bardzo słaba. Szczególnie w porównaniu do tej, którą prezentował jesienią. 26-latka zmienił wspomniany Lewandowski, który przez 28 minut miał piłkę przy nodze dziesięć razy. Złośliwi powiedzą, że w tym czasie zrobił więcej, niż Ferran przez ponad godzinę.

Na posuchę w przypadku reprezentanta mistrzów Europy zareagował sam Hansi Flick. - Jako dziewiątka zawsze jesteś oceniany na podstawie strzelonych goli. Tak samo jest w jego przypadku. Myślę, że brakuje mu pewności siebie w tym momencie, ale pracujemy nad tym. Dla mnie ważne jest, żeby próbował wszystkiego w meczach - przyznał Niemiec cytowany przez portal fcbarca.com, który mimo wszystko chce przekazać wsparcie swojemu zawodnikowi.

- Ma dobrą dynamikę, jest szybki i zazwyczaj jest w stanie zdobywać gole. Teraz może brakuje mu trochę szczęścia i oczywiście nie jest w stu procentach pewny siebie. Musimy mu pomóc i to zrobimy - dodał. Biorąc pod uwagę wszystkie występy w dotychczasowym sezonie, Ferran Torres w 37 meczach strzelił 16 goli i zaliczył jedną asystę, jednak obecnie jest cieniem samego siebie.

Kolejną szansę na przełamanie 26-latek będzie miał we wtorek. Barcelona rozegra pierwszy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Newcastle United.

