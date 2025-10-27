Partner merytoryczny: Eleven Sports

20 miesięcy i koniec. Tego w Barcelonie jeszcze nie było. Szczęsny dopiął swego

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Niedzielne El Clasico padło łupem Realu Madryt, który przerwał fatalną serię z zeszłego sezonu, pokonując na Bernabeu FC Barcelona 2:1. Mimo porażki, pewne powody do zadowolenia mógł mieć Wojciech Szczęsny, który jednogłośnie został okrzyknięty bohaterem i najlepszym piłkarzem mistrza Hiszpanii. I co ważne - po niemal 20 miesiącach... nastąpił koniec. A tego w Katalonii jeszcze nie widzieli.

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona
Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona

Wszystkie bramki w niedzielnym hicie padły już w pierwszej połowie. Po stronie Realu do bramki trafiali Kylian Mbappe i Jude Bellingham, a honorowe trafienie dla Barcelony zanotował Fermin Lopez.

W przypadku francuskiej gwiazdy "Królewskich" był to dziewiąty gol strzelony polskiemu bramkarzowi w szóstym bezpośrednim pojedynku. Śmiało można więc powiedzieć, że 26-latek stał się już na dobre koszmarem naszego byłego reprezentanta.

Wojciech Szczęsny podczas El Clasico, w ramach okładka "Mundo Deportivo
La Liga

W Hiszpanii głośno o Szczęsnym, media żyją meczem z Realem. Tak piszą o El Clasico

Tomasz Chabiniak
Tomasz Chabiniak

    Wojciech Szczęsny zdołał jednak odgryźć się Mbappe w 52. minucie, broniąc rzut karny w jego wykonaniu.

    Ta ręka była dosłownie tytanowa
    krzyczał na antenie Eleven Sports Mateusz Święcicki, ekscytując się interwencją Polaka
    Real Madryt – FC Barcelona. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven Sports

    Była to dokładnie 21. obroniona "jedenastka" w karierze Wojciecha Szczęsnego, w tym pierwsza od niemal 20 miesięcy. Ostatni raz 35-latek zatrzymał strzał "z wapna" 3 marca 2024 roku, powstrzymując przed zdobyciem bramki Victora Osimhena w meczu Napoli - Juventus.

    Od tamtej pory nasz golkiper sześciokrotnie stawał naprzeciw egzekutora rzutu karnego w barwach Barcelony, ale za każdym razem przegrywał pojedynek - odpowiednio w meczach z Benfiką, Borussią, Interem, Realem Madryt, Sevillą oraz ostatnio z Olympiakosem. Teraz jednak zakończył już to odliczanie.

    A "lista ofiar" Wojciecha Szczęsnego w kwestii obronionych karnych jest naprawdę imponująca. Poza Kylianem Mbappe znajdują się na niej bowiem także między innymi: Leo Messi, Neymar, Ciro Immobile. Gonzalo Higuain, Edin Dżeko czy Antonio Di Natale.

    Lista rzutów karnych, które obronił Wojciech Szczęsny:

    • Kylian Mbappe (Real Madryt - FC Barcelona)
    • Victor Osimhen (Napoli - Juventus)
    • Lionel Messi (Polska - Argentyna)
    • Salem Al-Dawsari (Polska - Arabia Saudyjska)
    • Antonio Candreva (Sampdoria - Juventus)
    • Lorenzo Pellegrini (AS Roma - Juventus)
    • Jodran Veretout (Juventus - AS Roma)
    • Franck Kessie (Juventus - AC Milan)
    • Andrej Gyłybinow (Juventus - Spezia)
    • Ciro Immobile (Lazio - Juventus)
    • Gonzalo Higuain (AC Milan - Juventus)
    • Dani Parejo (Valencia - Juventus)
    • M'Baye Niang (AS Roma - AC Milan)
    • Raffaele Palladino (AS Roma - Crotone)
    • Neymar (Barcelona - AS Roma)
    • Christian Benteke (Arsenal - Aston Villa)
    • Edin Dżeko (Arsenal - Manchester City)
    • Dirt Kuyt (Liverpool - Arsenal)
    • Antonio Di Natale (Udinese - Arsenal)
    • Kevin Davies (Bolton - Arsenal)
    • Matt Harold (Wycombe Wanderers - Brentford)

    Wojciech Szczęsny został bohaterem FC Barcelona w meczu z Realem Madryt
    La Liga

    Zawrzało w Barcelonie. Szczęsny wskazany palcem. Tak potraktowali go po porażce

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Bramkarz w stroju sportowym stoi na boisku, trzymając piłkę do gry w rękach, na tle pustych trybun. W lewym górnym rogu znajduje się wstawka zbliżenia jego twarzy.
    Wojciech Szczęsny
    Bramkarz w zielonym stroju z logo klubu FC Barcelona oraz sponsora Spotify stoi obok słupka bramki na tle rozmytej publiczności stadionu, trzymając rękawice bramkarskie.
    Wojciech Szczęsny
    Młody mężczyzna w sportowej bluzie z herbem piłkarskiego klubu, w tle okrągła wstawka z nim w pomarańczowym stroju bramkarza, podczas interwencji z piłką na meczu piłkarskim.
    Wojciech Szczęsny

