20 miesięcy i koniec. Tego w Barcelonie jeszcze nie było. Szczęsny dopiął swego

Wszystkie bramki w niedzielnym hicie padły już w pierwszej połowie. Po stronie Realu do bramki trafiali Kylian Mbappe i Jude Bellingham, a honorowe trafienie dla Barcelony zanotował Fermin Lopez.

W przypadku francuskiej gwiazdy "Królewskich" był to dziewiąty gol strzelony polskiemu bramkarzowi w szóstym bezpośrednim pojedynku. Śmiało można więc powiedzieć, że 26-latek stał się już na dobre koszmarem naszego byłego reprezentanta.

Wojciech Szczęsny zdołał jednak odgryźć się Mbappe w 52. minucie, broniąc rzut karny w jego wykonaniu.

Ta ręka była dosłownie tytanowa

Była to dokładnie 21. obroniona "jedenastka" w karierze Wojciecha Szczęsnego, w tym pierwsza od niemal 20 miesięcy. Ostatni raz 35-latek zatrzymał strzał "z wapna" 3 marca 2024 roku, powstrzymując przed zdobyciem bramki Victora Osimhena w meczu Napoli - Juventus.

Od tamtej pory nasz golkiper sześciokrotnie stawał naprzeciw egzekutora rzutu karnego w barwach Barcelony, ale za każdym razem przegrywał pojedynek - odpowiednio w meczach z Benfiką, Borussią, Interem, Realem Madryt, Sevillą oraz ostatnio z Olympiakosem. Teraz jednak zakończył już to odliczanie.

A "lista ofiar" Wojciecha Szczęsnego w kwestii obronionych karnych jest naprawdę imponująca. Poza Kylianem Mbappe znajdują się na niej bowiem także między innymi: Leo Messi, Neymar, Ciro Immobile. Gonzalo Higuain, Edin Dżeko czy Antonio Di Natale.

Lista rzutów karnych, które obronił Wojciech Szczęsny:

Kylian Mbappe (Real Madryt - FC Barcelona)

Victor Osimhen (Napoli - Juventus)

Lionel Messi (Polska - Argentyna)

Salem Al-Dawsari (Polska - Arabia Saudyjska)

Antonio Candreva (Sampdoria - Juventus)

Lorenzo Pellegrini (AS Roma - Juventus)

Jodran Veretout (Juventus - AS Roma)

Franck Kessie (Juventus - AC Milan)

Andrej Gyłybinow (Juventus - Spezia)

Ciro Immobile (Lazio - Juventus)

Gonzalo Higuain (AC Milan - Juventus)

Dani Parejo (Valencia - Juventus)

M'Baye Niang (AS Roma - AC Milan)

Raffaele Palladino (AS Roma - Crotone)

Neymar (Barcelona - AS Roma)

Christian Benteke (Arsenal - Aston Villa)

Edin Dżeko (Arsenal - Manchester City)

Dirt Kuyt (Liverpool - Arsenal)

Antonio Di Natale (Udinese - Arsenal)

Kevin Davies (Bolton - Arsenal)

Matt Harold (Wycombe Wanderers - Brentford)

