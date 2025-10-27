20 miesięcy i koniec. Tego w Barcelonie jeszcze nie było. Szczęsny dopiął swego
Niedzielne El Clasico padło łupem Realu Madryt, który przerwał fatalną serię z zeszłego sezonu, pokonując na Bernabeu FC Barcelona 2:1. Mimo porażki, pewne powody do zadowolenia mógł mieć Wojciech Szczęsny, który jednogłośnie został okrzyknięty bohaterem i najlepszym piłkarzem mistrza Hiszpanii. I co ważne - po niemal 20 miesiącach... nastąpił koniec. A tego w Katalonii jeszcze nie widzieli.
Wszystkie bramki w niedzielnym hicie padły już w pierwszej połowie. Po stronie Realu do bramki trafiali Kylian Mbappe i Jude Bellingham, a honorowe trafienie dla Barcelony zanotował Fermin Lopez.
W przypadku francuskiej gwiazdy "Królewskich" był to dziewiąty gol strzelony polskiemu bramkarzowi w szóstym bezpośrednim pojedynku. Śmiało można więc powiedzieć, że 26-latek stał się już na dobre koszmarem naszego byłego reprezentanta.
Wojciech Szczęsny zdołał jednak odgryźć się Mbappe w 52. minucie, broniąc rzut karny w jego wykonaniu.
Ta ręka była dosłownie tytanowa
Była to dokładnie 21. obroniona "jedenastka" w karierze Wojciecha Szczęsnego, w tym pierwsza od niemal 20 miesięcy. Ostatni raz 35-latek zatrzymał strzał "z wapna" 3 marca 2024 roku, powstrzymując przed zdobyciem bramki Victora Osimhena w meczu Napoli - Juventus.
Od tamtej pory nasz golkiper sześciokrotnie stawał naprzeciw egzekutora rzutu karnego w barwach Barcelony, ale za każdym razem przegrywał pojedynek - odpowiednio w meczach z Benfiką, Borussią, Interem, Realem Madryt, Sevillą oraz ostatnio z Olympiakosem. Teraz jednak zakończył już to odliczanie.
A "lista ofiar" Wojciecha Szczęsnego w kwestii obronionych karnych jest naprawdę imponująca. Poza Kylianem Mbappe znajdują się na niej bowiem także między innymi: Leo Messi, Neymar, Ciro Immobile. Gonzalo Higuain, Edin Dżeko czy Antonio Di Natale.
Lista rzutów karnych, które obronił Wojciech Szczęsny:
- Kylian Mbappe (Real Madryt - FC Barcelona)
- Victor Osimhen (Napoli - Juventus)
- Lionel Messi (Polska - Argentyna)
- Salem Al-Dawsari (Polska - Arabia Saudyjska)
- Antonio Candreva (Sampdoria - Juventus)
- Lorenzo Pellegrini (AS Roma - Juventus)
- Jodran Veretout (Juventus - AS Roma)
- Franck Kessie (Juventus - AC Milan)
- Andrej Gyłybinow (Juventus - Spezia)
- Ciro Immobile (Lazio - Juventus)
- Gonzalo Higuain (AC Milan - Juventus)
- Dani Parejo (Valencia - Juventus)
- M'Baye Niang (AS Roma - AC Milan)
- Raffaele Palladino (AS Roma - Crotone)
- Neymar (Barcelona - AS Roma)
- Christian Benteke (Arsenal - Aston Villa)
- Edin Dżeko (Arsenal - Manchester City)
- Dirt Kuyt (Liverpool - Arsenal)
- Antonio Di Natale (Udinese - Arsenal)
- Kevin Davies (Bolton - Arsenal)
- Matt Harold (Wycombe Wanderers - Brentford)