W sierpniu Robert Lewandowski skończy 38 lat. Mimo to kapitana reprezentacji Polski nadal możemy zaliczyć do czołówki napastników ze wszystkich topowych lig w Europie. Choć ostatnio nasz rodak nie jest już murowanym elementem podstawowego składu Barcelony, to wciąż stanowi jego ważną część. Do tej pory w 22 meczach zdobył dziesięć bramek.

Szczególnie teraz, kiedy kontuzji doznał Ferran Torres, Lewandowski może wykorzystać moment i znów wskoczyć do wyjściowej jedenastki. Kto wie, być może jesteśmy świadkami jednych z ostatnich spotkań Polaka w barwach katalońskiego klubu.

To ma być następca Lewandowskiego w Barcelonie. Hiszpanie przekazują

30 czerwca tego roku wygasa umowa 37-latka. Na ten moment nie wiadomo, czy obie strony dogadają się ws. jej odnowienia. Lider kadry Jana Urbana kilkukrotnie sugerował, że chciałby pozostać w Barcelonie, gdzie toczy się jego nie tylko sportowe, ale i prywatne życie. Na ten moment nie doczekaliśmy się jednak oficjalnych komunikatów, przez co za 161 dni (od wtorku 20 stycznia) Robert Lewandowski przestanie być piłkarzem mistrzów Hiszpanii.

Władze klubu widzą, że Flickowi potrzebny jest nowy napastnik. Nawet jeśli Ferran Torres jest w formie, to trudno upatrywać w nim godnego następny Polaka, który będzie wykręcał solidne liczby i dawał drużynie "coś ekstra". Takim piłkarzem zdecydowanie jest... Julian Alvarez.

Ostatnio kataloński "Sport" nie ukrywał, że argentyński mistrz świata jest priorytetem transferowym klubu. "Stał się głównym i niekwestionowanym celem sztabu sportowego Barcelony. To nie jest zwyczajne zainteresowanie, lecz zdecydowana decyzja strategiczna, jeśli klub zdoła potwierdzić powrót do zasady finansowej 1:1 na następnym letnim okienku, to zrobi wszystko, by przebrać argentyńskiego napastnika w koszulkę Barcy" - napisano wprost.

Obecna wartość rynkowa "dziewiątki" Atletico Madryt wynosi okrągłe 100 mln euro. W tym sezonie Alvarez w 27 meczach strzelił 11 goli i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do 2030 roku. 25-latek to niezwykle mobilny napastnik, który oprócz samego wykończenia wykazuje się świetnymi umiejętnościami technicznymi, przez co odnajduje się w szybkiej, małej grze.

"Jest postrzegany nie tylko jako strzelec na najwyższym poziomie, ale także jako wszechstronny element i niewyczerpany zasób ofensywny. Idealnie wpisuje się w filozofię, którą klub chce realizować" - czytamy. W kolejnych akapitach dziennikarze "Sportu" rozpływają się nad innymi atutami Juliana Alvareza oraz nad jego nienaganną etykę pracy. Jeśli więc w Barcelonie powróci płynność finansowa, niewykluczone, że Argentyńczyk zawita na Camp Nou.

