150 milionów euro. Ujawniono plan Realu. To o niego chodzi

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

W Realu Madryt panuje wyczekiwanie na to, co wydarzy się w wyborach prezydenckich. W tych faworytem jest Florentino Perez, który w czwartkowy wieczór zapowiedział, że złoży ofertę za jedną z gwiazd europejskiej piłki. Kwota ma być rekordowa. Po niespełna kilkunastu godzinach poznaliśmy już nazwisko piłkarza, o którym mówił obecny sternik Realu Madryt.

Florentino Perez
Florentino PerezAlberto GardinAFP

W pierwszej połowie maja świat w Realu Madryt niespodziewanie się zatrzymał. Florentino Perez z nienacka ogłosił bowiem, że odbędą się przyspieszone wybory na prezydenta klubu. Początkowo nie było jasne, czy Perez będzie miał w nich w ogóle jakiegoś rywala. Ostatecznie na start zdecydował się Enrique Riquelme.

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Biznesmen jest twardym oponentem. Zapowiedział już, że jeśli zostanie prezydentem Realu Madryt to do klubu trafią: Erling Haaland oraz Rodri. Nie wiemy jeszcze kogo Riquelme widziałby w roli trenera. Florentino Perez w odpowiedzi również ogłosił swoje transfery na kolejny sezon.

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79-latek zapowiedział, że gotowe kontrakty czekają na: Jose Mourinho, Ibrahima Konate oraz Denzela Dumfriesa. Te nazwiska mają swoją moc, ale Erling Haaland również działa na wyobraźnię. W związku z tym Perez w czwartkowy wieczór zrzucił na piłkarski świat "transferową bombę".

W jednym z hiszpańskich programów zapowiedział bowiem, że po wygraniu wyborów (te w niedzielę 7 czerwca przyp. red.) we wtorek złoży historyczną ofertę, której suma początkowa będzie opiewać na 150 milionów euro, a to oznaczałoby absolutny transferowy rekord Realu Madryt.

Hiszpan przekazał także, że będzie to zawodnik młody, który występuje w klubie z Ligi Mistrzów i może być nazywany mianem "Galactico", jak w przeszłości Cristiano Ronaldo czy Gareth Bale. Perez zaprzeczył także, że będą to: Jeremy Doku, Erling Haaland oraz Michael Olise.

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Jak się jednak okazuje, w jego słowach mogło być sporo transferowej gry. Po niecałej dobie dziennikarze dotarli bowiem do nazwiska, które miał na myśli Florentino. Najpierw w angielskich mediach pojawiła się informacja, że Perez chce w zespole Michaela Olise. Te potwierdził hiszpański "AS", a potem także Fabrizio Romano.

Wydaje się więc, że to właśnie Francuz jest wymarzonym celem dla obecnego prezydenta Realu Madryt. Zgadzałoby się to ze słowami, że ten piłkarz gra między pomocą i atakiem, bo Olise jest naturalnym prawym skrzydłowym, ale potrafi zagrać efektywnie także na pozycji numeru dziesięć.

Dodatkowo Florentino mógł obejrzeć Francuza na żywo, gdy Real mierzył się z Bayernem Monachium w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. 24-latek w minionym sezonie wystąpił w barwach Bayernu Monachium w 52 spotkaniach. Strzelił w nich 22 gole i aż 31 razy asystował. Jego umowa z Bawarczykami obowiązuje do czerwca 2029 roku.

Florentino Perez, prezes Realu Madryt
Florentino Perez, prezes Realu MadrytAFP


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