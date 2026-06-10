15 milionów Realu za Mourinho. Nie minęła doba. Portugalczyk już się wściekł

Real Madryt kolejny raz zmienia trenera. Schedę po Alvaro Arbeloi przejmie jego przyjaciel - Jose Mourinho. Portugalczyk został oficjalnie wykupiony przez "Królewskich" we wtorkowy wieczór. Benfika Lizbona ogłosiła, że Real zapłacił za Mourinho kwotę 15 milionów euro klauzuli.

Wciąż nie dostaliśmy oficjalnego komunikatu ze strony Realu, ale Mourinho już we wtorek rozpoczął swoją pracę. Spotkał się z działaczami "Królewskich" w jednym z madryckich hoteli, gdzie spędzili łącznie około trzech godzin. Dyskutowane były transfery wychodzące, a także przychodzące.

Mourinho wściekły. Chodzi o transfer Alvareza

Mourinho sporządził listę zawodników, których Real za jego aprobatą może sprzedać. Portugalczyk podał także pozycje, które należy wzmocnić. Na liście graczy, którzy mieliby zasilić Real Madryt w letnim oknie transferowym nie znalazła się pozycja środkowego napastnika, a Real we wtorek złożył ofertę za Juliana Alvareza.

Ta opiewała na rekordowe w historii klubu 150 milionów euro. Atletico Madryt odrzuciło tę propozycję. Według doniesień hiszpańskich dziennikarzy ta oferta miała doprowadzić do wściekłości u Jose Mourinho. Sprowadzenie Juliana Alvareza zdecydowanie nie należało do jego oczekiwanych transferów.

Argentyńczyk miał być transferem piłkarza "galaktycznego" obiecanym przez Florentino Pereza w trakcie wyborów. Nie jest jasne, czy Real wróci po Argentyńczyka z wyższą ofertą, czy może zmieni swój transferowy cel. "As" donosi bowiem, że Florentino wciąż chce sprowadzić nowego "galactico".

Carlo Ancelotti i Florentino Perez Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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