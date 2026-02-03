Valencia - Real Madryt w 23. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 08 lutego 2026 godz. 21:00
8 lutego Valencia CF podejmie Real Madryt w 23. kolejce LaLiga na stadionie Mestalla - gospodarze walczą o utrzymanie, zajmując 16. miejsce z 23 punktami, podczas gdy Real plasuje się na 2. pozycji z 54 punktami i liczy na kolejne punkty w walce o tytuł. Valencia ostatnio ma mieszane wyniki, a Real przyjeżdża w dobrej formie ofensywnej. Kluczowe role mogą odegrać Mbappé i Vinícius Jr w ataku Los Blancos, którzy są faworytami starcia, choć na Mestalla nigdy nie brakuje dramaturgii. Zapraszamy na relację na żywo.