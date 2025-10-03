Sevilla - FC Barcelona w 8. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 05 października 2025 godz. 16:15W 8. kolejce La Liga czeka nas ciekawy pojedynek – Sevilla podejmie Barcelonę na Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán w niedzielę 5 października o 16:15. Gospodarze liczą na przełamanie przed własną publicznością, ale ich dotychczasowe wyniki w lidze są nierówne. Barcelona przyjeżdża jako faworyt, choć zmaga się z problemami kadrowymi i urazami kilku kluczowych graczy. Statystyki ostatnich lat przemawiają za drużyną Hansiego Flicka, jednak Sevilla u siebie potrafi być groźna i będzie chciała sprawić niespodziankę. Zapraszamy na relację na żywo.