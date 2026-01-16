Real Sociedad - FC Barcelona w 20. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 18 stycznia 2026 godz. 21:00
Real Sociedad zmierzy się z Barceloną w ramach 20. kolejki La Ligi na stadionie Reale Arena w San Sebastián. Barcelona, lider La Ligi z 49 punktami, miażdży rywali ofensywą i wraca po 11 kolejnych zwycięstwach we wszystkich rozgrywkach, w tym triumfie 2:0 w Pucharze Króla. Real Sociedad plasuje się dopiero w środku tabeli i nadal szuka formy pod nowym trenerem, choć ostatnio wygrał w lidze i awansował po karnych w Copa del Rey. Historia spotkań przemawia zdecydowanie za Barceloną, która wygrała większość ostatnich starć z La Real. Zapraszamy na relację na żywo.