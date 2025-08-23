Real Oviedo - Real Madryt w 2. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 24 sierpnia 2025 godz. 21:30Real Oviedo, powracające do Primera División po 24 latach, stanie przed wielką szansą — na stadionie Carlos Tartiere zmierzy się z potęgą, jaką jest Real Madrid. Los Blancos, pod wodzą Xabiego Alonso, rozpoczęli sezon skromnym zwycięstwem nad Osasuną, choć wciąż zmagają się z absencjami kluczowych graczy. Oviedo, świeżo po awansie i z wsparciem doświadczonych nowych nabytków, takich jak Dendoncker czy Bailly, chce udowodnić, że mogą być dla Madrytu twardym orzechem. Emocje gwarantowane! Zapraszamy na relację na żywo.