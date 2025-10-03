Real Madryt - Villarreal CF w 8. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 04 października 2025 godz. 21:00Real Madryt po klęsce w derbach Madrytu, „odkuł się” w Ałmatach, wygrywając z Kajratem aż 5-0. Tym razem „Królewscy” znowu zagrają w rozgrywkach ligowych, gdzie spadli na drugie miejsce i tracą punkt do Barcelony. W kolejnym pojedynku „Los Blancos” zmierzą się z zawsze groźnym przeciwnikiem, jakim jest Villarreal. „Żółta Łódź Podwodna” zajmuje trzecie miejsce w tabeli i ma tylko dwa punkty straty do Realu. Zapraszamy na relację na żywo.