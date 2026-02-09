Real Madryt - Real Sociedad w 24. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 14 lutego 2026 godz. 21:00
Real Madryt, plasujący się wysoko w tabeli i walczący o tytuł ligi hiszpańskiej, przyjmie Real Sociedad, który zajmuje środek stawki i ma za sobą nierówną rundę jesienną. Królewscy imponują ofensywą i bilansem punktowym (57 pkt vs 31 pkt Sociedad) i będą faworytem spotkania, choć Baskowie potrafili sprawić niespodzianki w przeszłości. W historii rywalizacji Los Blancos dominują, szczególnie na własnym stadionie. Real będzie chciał podtrzymać dobrą passę i odnieść kolejne ligowe zwycięstwo przed kluczowymi starciami w europejskich pucharach. Zapraszamy na relację na żywo.