Real Madryt - Real Sociedad w 24. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

La Liga
24. Kolejka
14.02.2026
21:00
Zapowiedź relacji

Real Madryt, plasujący się wysoko w tabeli i walczący o tytuł ligi hiszpańskiej, przyjmie Real Sociedad, który zajmuje środek stawki i ma za sobą nierówną rundę jesienną. Królewscy imponują ofensywą i bilansem punktowym (57 pkt vs 31 pkt Sociedad) i będą faworytem spotkania, choć Baskowie potrafili sprawić niespodzianki w przeszłości. W historii rywalizacji Los Blancos dominują, szczególnie na własnym stadionie. Real będzie chciał podtrzymać dobrą passę i odnieść kolejne ligowe zwycięstwo przed kluczowymi starciami w europejskich pucharach. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w stroju Realu Madryt z opaską kapitana na ramieniu, z wyrazem niezadowolenia na twarzy i gestem uspokajającym, na tle rozmytej widowni stadionu.
