Real Madryt - Real Betis w 18. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 04 stycznia 2026 godz. 16:15Późnym popołudniem w niedzielę Real Madryt zagra u siebie z Realem Betis w ramach 18. kolejki La Ligi. Zespół z Madrytu goni Barcelonę, która odskoczyła im na cztery punkty i na ten moment zajmuje fotel lidera. Ostatnie mecze "Królewskich" to trzy zwycięstwa - 2-1 z Alaves, 3-2 z Talaverą i 2-0 z Sevillą. Teraz jednak staną przed cięższym wyzwaniem, bowiem "Los Verdiblancos" są na 6. pozycji w tabeli La Ligi i mają za sobą dwa dobre spotkania - 2-0 z Murcią i 4-0 z Getafe. To może być naprawdę dobry mecz. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.