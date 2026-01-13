Partner merytoryczny: Eleven Sports

Real Madryt - Levante w 20. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

La Liga
20. Kolejka
17.01.2026
14:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: sobota, 17 stycznia 2026 godz. 14:00

Real Madryt podejmie Levante w 20. kolejce La Ligi 17 stycznia na Santiago Bernabéu, a gospodarze przystępują do starcia jako faworyt tabeli i główni kandydaci do zwycięstwa. Los Blancos dominują w bezpośrednich starciach i mają znacznie lepszą formę od gości, którzy plasują się nisko w klasyfikacji i rzadko punktują na wyjeździe. Statystyki sugerują otwarte spotkanie z wieloma golami, ale Real może to wykorzystać swoją siłą ofensywną i wsparciem kibiców. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w białym stroju sportowym z numerem na plecach wykonuje gest obiema rękami, stojąc na stadionie podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki widzów.
Piłkarz w białym stroju sportowym z numerem na plecach wykonuje gest obiema rękami, stojąc na stadionie podczas meczu, w tle rozmyte sylwetki widzów.GUILLERMO MARTINEZAFP