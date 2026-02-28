Real Madryt - Getafe w 26. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 02 marca 2026 godz. 21:00
Real wciąż liczy się w walce o tytuł, choć niespodziewana porażka z Osasuną skomplikowała ich sytuację w tabeli, a presja ze strony FC Barcelony rośnie. Getafe, walczące o utrzymanie, potrafi być trudnym rywalem defensywnym, ale ma problem ze skutecznością i na wyjeździe rzadko punktuje przeciw czołówce ligi. Historycznie „Królewscy” dominują w tym pojedynku i będą faworytem do zdobycia pełnej puli punktów. Zapraszamy na relację na żywo.