Real Madryt - Getafe w 26. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

La Liga
26. Kolejka
02.03.2026
21:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 02 marca 2026 godz. 21:00

Real wciąż liczy się w walce o tytuł, choć niespodziewana porażka z Osasuną skomplikowała ich sytuację w tabeli, a presja ze strony FC Barcelony rośnie. Getafe, walczące o utrzymanie, potrafi być trudnym rywalem defensywnym, ale ma problem ze skutecznością i na wyjeździe rzadko punktuje przeciw czołówce ligi. Historycznie „Królewscy” dominują w tym pojedynku i będą faworytem do zdobycia pełnej puli punktów. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz Realu Madryt w białym stroju z widocznym logo klubu i sponsora podczas meczu na boisku, rozmyte tło stadionu z kibicami.JOSE BRETONAFP