RCD Espanyol - FC Barcelona w 18. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 03 stycznia 2026 godz. 21:00To katalońskie derby, w których Barcelona walczy o kolejne punkty w biegu po tytuł lidera La Liga – podopieczni Hansiego Flicka zgromadzili aż 46 punktów i są na szczycie tabeli, legitymując się seriami zwycięstw i imponującą ofensywą. Blaugrana pozostaje faworytem starcia, choć ich defensywa nie jest nieomylna, co może dawać Espanyolowi szanse na ataki. Espanyol prezentuje solidną formę – gospodarze wygrali pięć z sześciu ostatnich spotkań i zajmują miejsce w czołówce tabeli, więc derby zapowiadają się niezwykle intensywnie. W składzie Los Periquitos mogą zabraknąć kilku graczy z powodu kontuzji lub reprezentacyjnych zobowiązań, podczas gdy Barcelona boryka się z drobnymi problemami zdrowotnymi kluczowych zawodników, a pod znakiem zapytania stoją m.in. występy Lamine Yamala i Daniego Olmo. Spotkanie zapowiada się więc jako starcie taktycznych planów i ambicji - Barcelona będzie chciała udowodnić swoją dominację, a gospodarze przeszkodzić rywalowi w drodze po pełną pulę punktów. Zapraszamy na relację na żywo.