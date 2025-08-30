Rayo Vallecano - FC Barcelona w 3. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 31 sierpnia 2025 godz. 21:30W niedzielę, 31 sierpnia, Rayo Vallecano podejmie Barcelonę w 3. kolejce La Ligi na Estadio de Vallecas. Gospodarze, znani z agresywnego pressingu i walki o każdy punkt na własnym boisku, będą chcieli sprawić niespodziankę faworytom. Barcelona, mimo zmian w składzie po letnich transferach, wciąż dysponuje klasą i doświadczeniem, które pozwala jej dominować w ofensywie. Spotkanie zapowiada się emocjonująco, z dynamiczną grą w środku pola i możliwością wielu sytuacji podbramkowych. Faworytem są goście, ale Rayo może wykorzystać własną publiczność i spróbować przechytrzyć rywala. Zapraszamy na relację na żywo.