Osasuna - Real Madryt w 25. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 21 lutego 2026 godz. 18:30
W sobotę 21 lutego w 25. kolejce La Ligi CA Osasuna podejmie na Estadio El Sadar lidera rozgrywek, Real Madrid. Gospodarze prezentują wiosną solidną formę i są niepokonani od kilku spotkań, ale czeka ich trudne zadanie - Królewscy zanotowali osiem kolejnych zwycięstw w lidze i wrócili na szczyt tabeli po efektownym 4:1 z Realem Sociedad. Rywalizacja zapowiada się ofensywnie, z atakami Realu i szansami Osasuny na gole. Zapraszamy na relację na żywo.