Levante UD - FC Barcelona w 2. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 23 sierpnia 2025 godz. 21:30W sobotę, 23 sierpnia 2025 roku, FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Levante w meczu 2. kolejki La Ligi. Spotkanie odbędzie się o godzinie 21:30 na stadionie Ciutat de València. Barcelona, po przekonującej wygranej 3:0 z Mallorcą, będzie dążyć do utrzymania wysokiej formy i kontynuowania serii zwycięstw pod wodzą trenera Hansi Flicka . Z kolei Levante, po porażce 1:2 z Alavés w pierwszej kolejce, liczy na wsparcie własnej publiczności i zaskoczenie faworyzowanego rywala. Zapraszamy na relację na żywo.