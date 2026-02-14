Girona - Barcelona w 24. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

La Liga
24. Kolejka
16.02.2026
21:00
Do meczu:

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 16 lutego 2026 godz. 21:00

Mecz na Estadio Municipal de Montilivi to starcie drużyn z Katalonii, w którym faworytem jest zdecydowanie FC Barcelona. “Blaugrana” prowadzi w tabeli La Ligi i jest mocno zaangażowana w walkę o tytuł, prezentując jedną z najlepszych ofensyw w lidze (63 gole w 23 meczach), mimo niedawnej porażki 0:4 w Copa del Rey. Girona zajmuje 12. miejsce, ma problemy z utrzymaniem rytmu i choć ostatnio poprawiła formę, większe zagrożenie stworzyć musi w defensywie. Historia bezpośrednia przemawia za Barçą, która wygrała większość ostatnich spotkań między tymi zespołami, a analizy typują kolejny triumf gości, choć gospodarze mogą powalczyć zwłaszcza w pierwszej połowie. Zapraszamy na relację na żywo.
Piłkarz w koszulce FC Barcelony unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, na ramieniu opaska kapitana, w tle rozmyte trybuny stadionu.
Piłkarz w koszulce FC Barcelony unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu, na ramieniu opaska kapitana, w tle rozmyte trybuny stadionu.JOSE BRETONAFP