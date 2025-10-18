Getafe CF - Real Madryt w 9. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 19 października 2025 godz. 21:00W niedzielę, 19 października 2025 roku, Real Madryt zmierzy się z Getafe w meczu 9. kolejki La Liga. Spotkanie odbędzie się na stadionie Coliseum Alfonso Pérez w Getafe. „Królewscy” przystąpią do tego pojedynku z drugiego miejsca w tabeli, mając 21 punktów, podczas gdy Getafe plasuje się na 11. pozycji z 11 punktami. Oba zespoły zmierzą się po przerwie reprezentacyjnej, co może wpłynąć na ich dyspozycję. Real Madryt będzie chciał powrócić na pozycję lidera, podczas gdy Getafe będzie dążyć do poprawy swojej sytuacji w tabeli. Zapraszamy na relację na żywo.