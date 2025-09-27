FC Barcelona - Real Sociedad w 7. kolejce La Ligi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 28 września 2025 godz. 18:30W niedzielę, 28 września 2025 roku, o godzinie 18:30 na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie odbędzie się mecz 7. kolejki La Liga pomiędzy FC Barceloną a Realem Sociedad. Spotkanie to zapowiada się jako istotne dla obu drużyn w kontekście ich pozycji w tabeli. FC Barcelona, prowadzona przez trenera Hansi Flicka, przystępuje do meczu po serii dobrych występów, pozostając niepokonaną w obecnym sezonie La Liga. Real Sociedad, po serii trzech porażek, odniosła zwycięstwo w ostatniej kolejce, co może dodać im pewności siebie przed nadchodzącym spotkaniem. Mimo to, drużyna Basków będzie musiała stawić czoła wyzwaniu, jakim jest gra na wyjeździe przeciwko jednej z czołowych drużyn ligi. Mecz zapowiada się jako ekscytujące starcie, w którym FC Barcelona będzie dążyć do utrzymania swojej niepokonanej serii, podczas gdy Real Sociedad będzie starała się potwierdzić swoją formę po ostatnim zwycięstwie. Zapraszamy na relację na żywo.