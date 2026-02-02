FC Barcelona - Real Mallorca w 23. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 07 lutego 2026 godz. 16:15
FC Barcelona przed 23. kolejką La Liga utrzymuje się na czele tabeli i ostatnio pokonała Elche 3:1, umacniając przewagę i prezentując skuteczną ofensywę pod wodzą trenera Hansi’ego Flicka. Real Mallorca przyjeżdża na Spotify Camp Nou jako wyraźny underdog, a ich historia potyczek z Barçą jest słaba - Katalończycy dominują w bezpośrednich starciach, wygrywając większość meczów w ostatnich latach. Barcelona jest faworytem do zwycięstwa, a spotkanie zapowiada się jako test dla defensywy gości i szansa dla gospodarzy na podtrzymanie liderowania w lidze. Zapraszamy na relację na żywo.