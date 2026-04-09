FC Barcelona - RCD Espanyol w 31. kolejce La Liga EA Sports. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 11 kwietnia 2026 godz. 18:30
Oczy całej Katalonii w sobotę zwrócą się na Spotify Camp Nou, gdzie w ramach 31. kolejki La Ligi dojdzie do wielkich derbów Barcelony. „Duma Katalonii”, będąca liderem z siedmioma punktami przewagi nad Realem Madryt, podchodzi do tego starcia po cennym zwycięstwie ligowym nad Atletico, choć Hansi Flick będzie musiał radzić sobie bez kontuzjowanego Raphinhy. Zespół Espanyolu, zajmujący 10. miejsce w tabeli, liczy na przerwanie fatalnej serii 29 derbowych spotkań bez ligowej wygranej, choć historia i statystyki wyraźnie faworyzują gospodarzy. Kibice liczą na kolejny błysk Roberta Lewandowskiego, który jest w świetnej formie, podczas gdy goście będą musieli wznieść się na wyżyny umiejętności, by zatrzymać rozpędzoną machinę lidera.